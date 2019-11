Die am häufigsten geäußerte Kritik: Die Daten seien nicht ausreichend geschützt. Das betrifft die ePA allgemein und insbesondere das Vorhaben, sensible Informationen mit Behörden, Forschungseinrichtungen und Universitätskliniken zu teilen. Konkret geht es um Daten wie das Alter, Geschlecht, der Wohnort und die verordneten Behandlungen. Diese könnten beispielsweise dazu dienen, Qualität und Umfang der Gesundheitsversorgung in Deutschland genauer zu erforschen.

Allerdings könnten Krankenkassen bald womöglich individuelle Gesundheitsprofile ihrer Versicherten erstellen, kritisierte der Bundesrat in einer Stellungnahme von September dieses Jahres. Notwendig seien daher "Regelungen, die [...] einen klaren Rahmen vorgeben, in dem das Interesse an einer Verbesserung der Versorgung durch die Nutzung der Chancen der Digitalisierung mit dem Recht des einzelnen auf den Schutz seiner Daten in einem angemessenen Ausgleich ist. Dies bietet der vorgelegte Gesetzentwurf nicht", schreibt der Bundesrat.

© Jakob Börner Alina Schadwinkel Redakteurin im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Pseudonymisierung sei nicht mit Anonymisierung gleichzusetzen, formulierte es Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, im Deutschlandfunk. Ihre Partei hält den vorgesehenen Datenschutz ebenfalls für unzureichend. Es gebe "große Bedenken", weil ein "Datenpool mit Klardaten der Versicherten" entstehen würde, bei dem nicht einmal der Gesetzgeber genau wisse, welche Daten genau enthalten sein werden.

Der Datenschutz für Patienten spiele in Spahns Entwurf "eher eine untergeordnete Rolle", sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Es brauche das Einverständnis der Betroffenen. Brysch schlug zudem vor, die Daten vom Statistischen Bundesamt erheben zu lassen, sodass "höchste Datenschutzstandards eingehalten" würden.

Das Bundesgesundheitsministerium plant abseits des Digitalisierungsgesetzes weitere Regelungen zur Patientenakte. Weil die gesetzlichen Grundlagen zur Patientenakte teilweise mehr als 15 Jahre alt seien, sei ein eigenes Datenschutzgesetz nötig. Die Lösung würde zeitnah kommen, heißt es auf der Website des Ministeriums.

Noch sind die Politikerinnen und Politiker in der Beratung. Nach dieser Woche wird es noch eine zweite und dritte Lesung am 7. und 8. November geben. Deshalb hofft die Grünen-Sprecherin, dass die Fraktionsmitglieder der Regierungsparteien im Gesundheitsausschuss noch mal sehr genau hinschauen und eine Veränderung vornehmen werden – "Es wäre ein Leichtes, die Pseudonymisierung dann gesetzlich zu verankern."