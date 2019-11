In den USA steigt die Anzahl der Menschen, die an den Folgen von E-Zigaretten gestorben sind, weiter an. Die US-Gesundheitsbehörde CDC verzeichnet bereits 39 Tote in zwei Dutzend Bundesstaaten. Auch die Zahl der Erkrankten nahm auf nun 2.051 bestätigte Fälle zu. Die Betroffenen leiden häufig an Atemwegsproblemen und Lungenschäden.

Welche Inhaltsstoffe genau die Lungenschäden und letztlich den Tod verursachen, ist laut CDC noch nicht geklärt. Hinweisen zufolge spielt womöglich die psychoaktive Substanz Tetrahydrocannabinol – kurz THC – bei den Erkrankungen eine Rolle. Viele betroffene Patientinnen und Patienten gaben an, Produkte mit THC verwendet zu haben. Die psychoaktive Substanz steckt auch in Cannabis und hat eine berauschende Wirkung.



E-Zigarette Hintergrund Was sind E-Zigaretten? Die heutige E-Zigarette hat der Chinese Hon Lik entwickelt. Sie besteht aus einem Mundstück, einem Akku, einem elektrischen Vernebler oder Verdampfer und einer Wechsel-Kartusche, in der sich eine Flüssigkeit (Liquid) befindet. Diese wird beim Ziehen am Mundstück vernebelt und inhaliert. Dabei erhitzt eine Heizspirale das Liquid. Ein Mikroprozessor steuert die Stromversorgung. Der Konsum von E-Zigaretten wird als Dampfen bezeichnet. In ihren einzelnen Bauteilen unterscheiden sich die E-Zigaretten, die es zu kaufen gibt. Eine klare Richtlinie, wie so ein Gerät aufgebaut sein muss, gibt es nicht, obwohl die Einzelteile die Wirkung des Dampfens beeinflussen können. Was ist drin? Die Liquids (Flüssigkeiten) der E-Zigaretten enthalten als Hauptbestandteile Propylenglykol, Wasser, Glyzerin, Ethanol, Nikotin und häufig verschiedene Aromastoffe. Sie werden verdampft. Liquids ohne Nikotin sind ebenfalls erhältlich. Einige davon wurden im Labor untersucht und enthielten allerdings geringe Mengen von als giftig bekannten Substanzen wie tabakspezifische Nitrosamine und Diethylenglykol (DEG), in Ausnahmefällen wurden sogar verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. E-Zigaretten enthalten keinen Tabak. Whiskey- oder Vanillegeschmack? Der Dampf, den man über die E-Zigarette inhaliert, entsteht aus aromatisierten Liquiden. Es gibt inzwischen Hunderte Geschmacksrichtungen – Kirsche, Vanille, Pfannkuchen, Whiskey, Tabak und, und, und. Die Liquide sind nikotinfrei und mit Nikotinzusätzen erhältlich. Die Tabakproduktrichtlinie reguliert inzwischen auch E-Zigaretten und erlaubt maximal 20 Milligramm Nikotin pro Milliliter in einer Liquidflasche. Wer dampft? Laut Verband des E-Zigaretten-Handels hat sich die Zahl der deutschen E-Raucher innerhalb von fünf Jahren von 300.000 auf drei Millionen im Jahr 2015 verzehnfacht. Zugleich rauchen mehr als 18 Millionen noch immer regelmäßig Tabakzigaretten. Rund 110.000 von ihnen sterben jährlich an den Folgen.

In Deutschland und auch europaweit sind bisher keine ähnlichen Beschwerden im Zusammenhang mit E-Zigaretten bekannt. Die Krankheits- und Todesfälle scheinen sich weiterhin auf Nutzerinnen und Nutzer in Nordamerika zu beschränken. Das könnte daran liegen, dass die Zusammensetzung der Wirkstoffe von E-Zigaretten in Deutschland strenger reguliert sind als in den USA.

E-Zigaretten werden als risikoarme Alternative zu normalen Zigaretten beworben, da sie keinen Tabak enthalten. Forscherinnen und Forscher warnen jedoch davor, die gesundheitlichen Risiken von E-Zigaretten zu unterschätzen. Einer Studie des medizinischen Kollegs der Ohio State University zufolge sind auch E-Zigaretten für das Herz-Kreislauf-System schädlich. Genau wie herkömmliche Zigaretten, enthalten die neuen Produkte ebenfalls Nikotin. Dies erhöht den Blutdruck und die Herzfrequenz. Außerdem können Aromen und Feinstaub in der verwendeten Flüssigkeit zu Arterienverhärtungen, Entzündungen und oxidativem Stress führen. Insgesamt sei über die Langzeitfolgen von chronischem E-Zigaretten-Gebrauch noch zu wenig bekannt.