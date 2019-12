Ein Jahr nach der Geburt der ersten angeblich genmanipulierten Babys in China ist der verantwortliche Wissenschaftler verurteilt worden. Wegen illegaler medizinischer Methoden sei der Forscher He Jiankui in der südchinesischen Stadt Shenzhen zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von drei Millionen Yuan (etwa 380.000 Euro) verurteilt worden, berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.



Die 2018 geborenen Zwillinge mit den Pseudonymen Lulu und Nana waren nach Angaben des chinesischen Forschers durch künstliche Befruchtung gezeugt worden. Dabei kam die sogenannte Crispr/Cas9-Gentechnikmethode zum Einsatz. Sie ermöglicht, Erbgutabschnitte gezielt zu entfernen und auszutauschen. Das Verfahren zur Erbgutveränderung wird auch "Genschere" genannt. Der chinesische Forscher hatte nach eigenen Angaben als erster Wissenschaftler überhaupt das Crispr/Cas9-Verfahren an Embryonen angewandt, die schließlich auch geboren wurden.



He hatte damals mitgeteilt, er habe die DNA des Zwillingspaares so verändert, dass die beiden Mädchen vor einer Ansteckung durch ihren HIV-infizierten Vater geschützt seien. Der Forscher hatte damals zudem berichtet, dass noch eine weitere Frau mit einem genetisch veränderten Kind schwanger sei. Laut Xinhua wurde auch dieses Kind zur Welt gebracht.



Veränderungen der DNA ethisch fragwürdig

Der Fall war international als Tabubruch kritisiert worden, der gegen ethische Standards verstoße. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die als Entdecker der Genschere gelten, hatten anschließend ein weltweites Moratorium gefordert, das Verfahren nicht in der Keimbahn des Menschen anzuwenden. Gemeint sind Veränderungen der DNA in Spermien, Eizellen oder Embryonen, um genetisch modifizierte Kinder zu schaffen. Kritiker fürchten, dass solche Experimente unsicher sind und Nebenwirkungen haben könnten. Zudem sei unsicher, ob die Methode überhaupt effizient ist. Vor allem gilt die Anwendung an Menschen als ethisch fragwürdig.



Der Deutsche Ethikrat hatte im Mai eine 230 Seiten umfassende Stellungnahme zu den Möglichkeiten, in die Keimbahn einzugreifen, vorgelegt. Grundsätzlich hält der Ethikrat darin die Keimbahn nicht für unantastbar. Zugleich warnte das Gremium vor den nicht absehbaren ethischen Folgen solcher Eingriffe. Die Verfahren seien zu unausgereift und die Gefahr von unerwünschten gesundheitlichen Folgen zu groß. Daher solle sich ein Moratorium mit den konkreten Fragen der Anwendung beschäftigen.

Crispr - So funktioniert das neue Universalwerkzeug der Gentechnik Günstig, leicht zu handhaben und enorm effektiv: Crispr revolutioniert die Gentechnik. Das Erbgut aller Lebewesen lässt sich damit beliebig formen, wie das Video zeigt.

He musste nach Bekanntwerden der Vorgänge seine Forschungen einstellen. Zuletzt waren seine Forschungsergebnisse zudem angezweifelt worden. Experten, die Unterlagen von He Jiankui durchgesehen hatten, kamen Anfang Dezember in einem Artikel für das Magazin MIT Technology Review zu dem Ergebnis, dass He mit seinem Vorgehen zahlreiche ethische und wissenschaftliche Normen verletzt habe. Die Manipulationen, die die Babys vor einer Ansteckung mit HIV schützen sollten, hätten zudem vermutlich nicht den beabsichtigten Erfolg gehabt.