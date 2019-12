Die Sexualtherapeutin Melanie Büttner (Mitte) im Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Alina Schadwinkel (links) und dem Vizeressortleiter Wissen und Digital bei ZEIT ONLINE, Sven Stockrahm © Simon Koy für ZEIT ONLINE

Worin liegt das Geheimnis einer Partnerschaft, die alle Beteiligten erfüllt und zufrieden macht? Diese Frage wollen wir noch mal ganz genau beantworten. Viele Hörerinnen und Hörer haben sich mehr dazu gewünscht, was es braucht, um glücklich in Beziehung zu leben. Was heißt das eigentlich genau? Wie sehen Forscherinnen und Therapeuten das? Und was kann ich selbst tun, um meine Partnerschaft so zu gestalten, dass es mir und meiner Partnerin oder meinem Partner gut geht?

Darüber sprechen dieses Mal die Wissenschaftsjournalisten Alina Schadwinkel und Sven Stockrahm gemeinsam mit der Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner. Denn die drei Sexpodcast-Erfinder führen selbst eine ziemlich gute freundschaftliche Beziehung und gehen dem Thema gewohnt fundiert auf den Grund.

Hören Sie diese Folge direkt oben auf der Seite.

In der Folge In einer Beziehung lange glücklich sein? So geht's! haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, was Beziehungen gefährdet.



Weiterführende Informationen

Ein Forscherteam um Brian Ogolsky hat sich die Mühe gemacht, die grundlegenden Erkenntnisse zum Thema aus 66 Jahren Wissenschaft zu analysieren und zusammenzutragen. Darüber berichteten sie 2017 im Journal of Family Theory & Reviewin ihrer Studie Relationship Maintenance: A Review of Research on Romantic Relationships.



Der US-amerikanische Psychologe John M. Gottman hat sich jahrelang mit glücklichen Beziehungen befasst. Daraus entstand sein Buch Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe.

Falls Sie eine Frage oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an istdasnormal@zeit.de. Oder stellen Sie Ihre Frage als Sprachnachricht. Nehmen Sie sich mit dem Smartphone auf und schicken Sie uns die Datei ebenfalls an die E-Mail-Adresse.

Alle Folgen und Quellen des Sexpodcasts sind auf dieser Seite gesammelt.