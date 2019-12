Der US-Senat hat das Mindestalter zum Kauf von Tabak und E-Zigaretten von 18 auf 21 Jahre angehoben. Die neue Regelung tritt ab dem kommenden Jahr in Kraft. In 19 der 50 US-Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington liegt das Mindestalter bereits bei 21 Jahren. Außerdem ist der Verkauf von Alkohol an Personen unter 21 Jahren landesweit verboten.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, begrüßte die Neuregelung. Er sei stolz darauf, dass die Parlamentskammer für eine Anhebung des Mindestalters gestimmt habe, um der "dringlichen Krise" im Zusammenhang mit E-Zigaretten etwas entgegenzusetzen. Zudem forderte er, "gefährliche Produkte von unseren Kindern" fernzuhalten.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits Anfang November eine Anhebung des Mindestalters für E-Zigaretten angedeutet. Zwischenzeitlich erwog Trump nach eigenen Angaben auch, ausgefallene Geschmacksrichtungen für E-Zigaretten zu verbieten. Diese können Experten zufolge gerade Jugendliche zum Rauchen animieren. Zuletzt hatte sich Trump jedoch nicht mehr konkret zu diesem Vorhaben geäußert.



E-Zigaretten, bei denen nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird, haben in den vergangenen Jahren weltweit enorm an Beliebtheit gewonnen. In einer kürzlich von der US-Regierung in Auftrag gegebenen Umfrage gaben 28 Prozent der Highschool-Schülerinnen und -Schüler an, in den vergangenen 30 Tagen E-Zigaretten geraucht zu haben. Drei Jahre zuvor waren es nur elf Prozent.

E-Zigarette Hintergrund Was sind E-Zigaretten? Die heutige E-Zigarette hat der Chinese Hon Lik entwickelt. Sie besteht aus einem Mundstück, einem Akku, einem elektrischen Vernebler oder Verdampfer und einer Wechsel-Kartusche, in der sich eine Flüssigkeit (Liquid) befindet. Diese wird beim Ziehen am Mundstück vernebelt und inhaliert. Dabei erhitzt eine Heizspirale das Liquid. Ein Mikroprozessor steuert die Stromversorgung. Der Konsum von E-Zigaretten wird als Dampfen bezeichnet. In ihren einzelnen Bauteilen unterscheiden sich die E-Zigaretten, die es zu kaufen gibt. Eine klare Richtlinie, wie so ein Gerät aufgebaut sein muss, gibt es nicht, obwohl die Einzelteile die Wirkung des Dampfens beeinflussen können. Was ist drin? Die Liquids (Flüssigkeiten) der E-Zigaretten enthalten als Hauptbestandteile Propylenglykol, Wasser, Glyzerin, Ethanol, Nikotin und häufig verschiedene Aromastoffe. Sie werden verdampft. Liquids ohne Nikotin sind ebenfalls erhältlich. Einige davon wurden im Labor untersucht und enthielten allerdings geringe Mengen von als giftig bekannten Substanzen wie tabakspezifische Nitrosamine und Diethylenglykol (DEG), in Ausnahmefällen wurden sogar verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. E-Zigaretten enthalten keinen Tabak. Whiskey- oder Vanillegeschmack? Der Dampf, den man über die E-Zigarette inhaliert, entsteht aus aromatisierten Liquiden. Es gibt inzwischen Hunderte Geschmacksrichtungen – Kirsche, Vanille, Pfannkuchen, Whiskey, Tabak und, und, und. Die Liquide sind nikotinfrei und mit Nikotinzusätzen erhältlich. Die Tabakproduktrichtlinie reguliert inzwischen auch E-Zigaretten und erlaubt maximal 20 Milligramm Nikotin pro Milliliter in einer Liquidflasche. Wer dampft? Laut Verband des E-Zigaretten-Handels hat sich die Zahl der deutschen E-Raucher innerhalb von fünf Jahren von 300.000 auf drei Millionen im Jahr 2015 verzehnfacht. Zugleich rauchen mehr als 18 Millionen noch immer regelmäßig Tabakzigaretten. Rund 110.000 von ihnen sterben jährlich an den Folgen.

Neben der wachsenden Beliebtheit von E-Zigaretten werden in den USA außerdem Dutzende Todesfälle und Erkrankungen mit dem Konsum von elektronischen Zigaretten in Zusammenhang gebracht. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC starben bereits mehr als 50 Menschen in Folge des Gebrauchs von E-Zigaretten. Außerdem sollen mehr als 2.400 Menschen an schweren Lungenerkrankungen erkrankt sein.

Die Ursachen für die Dutzenden Todesfälle und Lungenerkrankungen sind weiterhin nicht vollständig geklärt. Die CDC hält es für möglich, dass ein aus Vitamin E gewonnenes Öl die Erkrankungen bei den E-Zigarettenkonsumenten hervorgerufen haben könnte. Die Chemikalie sei bei allen 29 erkrankten Patienten, deren Lungenflüssigkeit untersucht wurde, nachgewiesen worden.



In Europa ist bisher kein ähnlicher Anstieg von Lungenschädigungen wie in den USA bekannt geworden. In Ländern wie Deutschland wird jedoch auch die Zusammensetzungen der Wirkstoffe von E-Zigaretten strenger reguliert. Ähnliche Fälle sind hierzulande nicht bekannt.