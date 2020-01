Weltweit haben Menschen Probleme damit, einzuschlafen, durchzuschlafen oder lang genug zu schlafen. Im europäischen Vergleich schläft es sich besonders in Polen schlecht, dort leidet fast jeder oder jede Dritte unter Schlaflosigkeit, in Deutschland trifft es ein Viertel der Menschen. In Italien und Dänemark sind dagegen nur 16,6 Prozent betroffen. Das haben Forscherinnen und Forscher in einer Studie mit über 54.000 Erwachsenen ab 50 herausgefunden (International Journal of Public Health: van de Straat & Bracke, 2015). Die Insomnie – also die chronische Ein- und Durchschlafstörung – beeinträchtigt am häufigsten unseren Schlaf. Seltener machen uns Atemstörungen, Schlafapnoe genannt, oder das Syndrom der unruhigen Beine zu schaffen.