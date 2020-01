Weltweit entstehen zunehmend Keime mit einer Resistenz gegen gängige Antibiotika. Die Pharmaindustrie macht jedoch nur schleppende Fortschritte bei der Entwicklung neuer Mittel und der Bekämpfung sogenannter "Superbugs", also Keime, gegen die keine bekannten Medikamente helfen. So liegt in Indien die Arzneimittelresistenz vieler weit verbreiteter Bakterien bereits bei über 70 Prozent, wie aus einem neuen Bericht der niederländischen Stiftung Access to Medicine Foundation hervorgeht.



So stellen die Studienautoren nach einer Untersuchung der Forschung von führenden Medikamentenherstellern fest, dass nur wenige Firmen eine intensive Entwicklung neuer Antibiotika betreiben. Grund hierfür ist die geringe Rentabilität solcher Mittel: Während deren Entwicklung teilweise Milliarden kostet, werden sie nach Markteinführung häufig als Reservemedikamente gelistet und daher weniger verkauft. Weiterhin werden zu wenige bekannte, aber noch wirksame Antibiotika in Länder mit geringer oder mittlerer Wirtschaftskraft verkauft. Positiv betont werden in der Studie Bemühungen, den Markt nicht mit gängigen Antibiotika überzuversorgen, was die Entwicklung von resistenten Keimen befördert.



Dem Bericht zufolge haben sich seit 2018 mit der Schweizer Firma Novartis und dem französischen Unternehmen Sanofi zwei große Pharmakonzerne aus der Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika zurückgezogen. Zwei weitere Firmen haben Konkurs angemeldet, weitere kleinere in dem Gebiet tätige Unternehmen sind davon bedroht. Die Studienautoren schlussfolgern daraus, dass sowohl private Investitionen als auch mehr staatlich finanzierte Förderung der entsprechenden Forschung notwendig sind, um eine ausreichende Versorgung mit neuen Antibiotika herzustellen.

"Arzneimittelresistente Infektionen sind gegenwärtig eine der größten weltweiten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit", sagte Tim Jinks, Experte bei der Gesundheitsorganisation Wellcome Trust. "Das Tempo des Wandels entspricht nicht dem Ausmaß der Herausforderung." Schätzungen zufolge sterben alleine in den USA jährlich 35.900 Menschen wegen Resistenzen gegen Antibiotika und antimikrobielle Substanzen, die durch Pilze verursachte Erkrankungen bekämpfen. In der EU machen diese Resistenzen mindestens 17 Prozent der Infektionen aus und führen zu 33.000 Todesfällen pro Jahr.