Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten könnte aktuellen Berechnungen zufolge deutlich höher sein als die Zahl der festgestellten Fälle. Experten des Imperial College London gehen davon aus, dass bis zum 18. Januar bei etwa 4.000 Menschen in der chinesischen Stadt Wuhan Symptome aufgetreten sind. Das geht aus einem Bericht des Zentrums für die Analyse globaler Infektionskrankheiten hervor. Die chinesische Gesundheitsbehörde berichtete, dass bislang bei 571 Menschen das Virus nachgewiesen wurde.

Die Schätzung der britischen Experten geht auf ein Rechenmodell zurück, in dem die im Ausland festgestellten Infektionen mit der Zahl der Flugreisenden, der Bevölkerung und der angenommenen Inkubationszeit verknüpft wurden. Mit der Ausweitung der Tests und der Beobachtung des Geschehens sei zu hoffen, dass die Unterschiede zwischen den geschätzten und den nachgewiesenen Fallzahlen schrumpfen, hieß es.

An der Lungenkrankheit, von der vor allem Menschen in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan betroffen sind, starben nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 15 Menschen. Die Stadt wurde inzwischen praktisch abgeriegelt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollten ab Donnerstagmorgen Flüge, Züge, Fähren und Fernbusse gestoppt werden. Bewohner Wuhans wurden aufgefordert, die zentralchinesische Stadt nicht mehr zu verlassen.

Die Sorgen vor einer Ausbreitung des Virus werden durch den intensiven Reiseverkehr rund um das chinesische Neujahrsfest am kommenden Samstag gesteigert. Das Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Chinas Vizegesundheitsminister warnte, es gebe Hinweise auf eine Grippe-ähnliche Übertragung des Virus über die Luft durch Tröpfcheninfektion. Die chinesische Gesundheitsbehörde kündigte zudem verstärkte Desinfizierungen von Flughäfen und Bahnhöfen sowie in Einkaufszentren an.

Woher kam das neue Coronavirus? Das Coronavirus 2019-nCoV tauchte erstmals im Dezember 2019 auf einem Fisch- und Wildtiermarkt im zentralchinesischen Wuhan auf.

Die Forscher vom Imperial College gehen von einer Inkubationszeit von fünf bis sechs Tagen aus. Dabei handelt es sich aber um eine Schätzung auf Grundlage von Erfahrungen mit ähnlichen Krankheiten. Zwischen dem Ausbruch der Krankheit und der Diagnose würden aber wohl häufig weitere vier bis fünf Tage vergehen, heißt es in dem Bericht. Es wird vermutet, dass das neuartige Virus von einem Tiermarkt aus Wuhan kommt.

Deutsche bislang nicht in Gefahr

Deutsche Politiker sehen die Bevölkerung hierzulande durch die Ausbreitung des Virus in China bislang nicht akut gefährdet. So sieht der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine verpflichtende Fieberkontrolle bei Flugpassagieren noch keine "Notwendigkeit". Allerdings mahnte er in der Passauer Neuen Presse, dass das gleiche Virus bereits in einigen Wochen sehr viel gefährlicher sein könnte.



Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor Alarmismus in Deutschland gewarnt. "Wir sind natürlich wachsam" und es gebe auch Notfallpläne, sagte er in der ARD. "Nach allem, was wir wissen, würden wir im Fall einer Infektion in Deutschland oder Europa mit unseren Gesundheitssystemen auch sehr gut damit umgehen können."