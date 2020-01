Reagieren um jeden Preis, handeln und Stärke zeigen: Diesen Eindruck vermittelt Chinas Staatsführung derzeit. Wenn jemand ein Virus besiegen kann, so die Botschaft nach innen und außen, dann ist es die Zentralregierung in Peking. Alle Ebenen von Partei und Regierung müssten dem Kampf gegen das Coronavirus höchste Priorität einräumen, wird Präsident Xi Jinping zitiert. Jeder Husten, jedes Niesen scheint mittlerweile unter Beobachtung zu sein. Die Maßnahmen im Land sind beispiellos.

Mehr als ein Dutzend Städte sind aktuell von der Außenwelt abgeriegelt. Mehr als 40 Millionen Menschen stehen gewissermaßen unter Quarantäne. Der Bus- und Bahnverkehr in vielen Städten und Provinzen ist weitestgehend lahmgelegt, Bahnhöfe und Flughäfen sind abgeschottet. Autos werden an Straßensperren von der Polizei aufgehalten. Im ganzen Land hat der Ausbruch des Coronavirus Folgen: Großereignisse, Konzerte und Sportveranstaltungen wie Chinas nationale Winterspiele wurden abgesagt oder verschoben. Vergnügungsparks bleiben geschlossen, ausgerechnet in einer Zeit, in der Millionen Menschen das neue Jahr feiern wollten.

Das öffentliche Leben wird unterdrückt, wo es nur geht. In der bevölkerungsreichsten Provinz Guangdong im Süden des Landes müssen die Bewohnerinnen und Bewohner ab sofort Mundschutz tragen. So auch in Jiangxi, wenn sie auf Straßen, in Einkaufszentren, Parks, Restaurants und überhaupt in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Das betrifft weit mehr als 100 Millionen Menschen.

Noch strengere Vorkehrungen gelten in Wuhan, der Metropole, von der aus das Virus wohl zuerst von Tier auf Mensch übersprang. Ärztinnen, Pfleger und Klinikpersonal sind am Rande der Erschöpfung und arbeiten im Ausnahmezustand. Nach unbestätigten Berichten sollen bereits Patienten abgewiesen worden sein, weil es nicht genug Personal und Betten gab. Hunderte Arbeiter errichten zudem zwei neue Krankenhäuser. Etwa 2.300 weitere Betten sollen bald fertig sein. Schon in einer Woche soll die erste Notfallklinik die Arbeit aufnehmen.



Eine Metropole wird heruntergefahren

Aus vielen Teilen des Landes schickten Behörden bislang 1.700 Ärzte und Pflegerinnen in die Stadt in der Provinz Hubei, 14.000 Schutzanzüge liegen bereit. Das öffentliche Leben in Wuhan wird immer weiter heruntergefahren: Seit Sonntag steht auch der Autoverkehr in den großen Stadtbezirken still. Wer noch ausreisen konnte, sollte sich bei den Behörden melden und für zwei Wochen isoliert werden, um eine Infektion ausschließen zu können.



Woher kam das neue Coronavirus? Das Coronavirus 2019-nCoV tauchte erstmals im Dezember 2019 auf einem Fisch- und Wildtiermarkt im zentralchinesischen Wuhan auf.

Es ist ein unsichtbarer und unberechenbarer Gegner, mit dem China und die Welt es zu tun haben. Ein Virus, dessen Gefahrenpotenzial noch immer nicht eindeutig geklärt es, mit dem ständigen Vermögen sich zu verändern, gefährlicher oder auch harmloser zu werden. Von einem Fisch- und Wildtiermarkt aus wurde es mittlerweile um die Welt getragen, mit bestätigten Fällen in derzeit rund zwölf Ländern in Asien, Nordamerika, Australien und Europa. Ein Verdachtsfall in Berlin bestätigte sich am Sonntag nicht.



Die Fallzahlen werden weiter steigen, meist sind sie schon überholt, wenn sie über die Nachrichtenticker laufen. Derzeit stehen sie bei 2.116 bestätigten Infektionen und 56 Todesfällen. Wuhans Bürgermeister rechnet aber bereits mit etwa 1.000 weiteren Infizierten in seiner Stadt.



Fieber, Husten und entzündete Atemwege

Das Coronavirus, das Forscherinnen und Virologen 2019-nCoV nennen, löst vermutlich bei einem Viertel aller Erkrankten sehr schwere Symptome aus. Wohl die meisten Patientinnen und Patienten bekommen Fieber, Husten und haben Entzündungen der Atemwege und Lungen (The Lancet, Huang et al., 2020). Bisher konnten allerdings nur wenige Fälle eingehend untersucht werden. Deshalb ist nach wie vor unklar, wie tödlich das Virus ist: Von einundvierzig beobachteten und dokumentierten Patienten starben sechs, also ungefähr fünfzehn Prozent. Das könnte aber auch deshalb ein viel zu hoher Wert sein, weil eine große Anzahl der Infizierten keinerlei Symptome entwickelt (The Lancet: Wang et al., 2020). Vielleicht liege die Mortalität daher auch bei unter fünf Prozent, schreiben die Wissenschaftler. Genau lässt sich das nicht sagen, da niemand weiß, wie viele Menschen infiziert sind. Unter den dokumentierten Todesfällen sind zudem Personen, die bereits schwere Vorerkrankungen hatten, bevor sie sich auch noch das Coronavirus einfingen. Sie waren also bereits deutlich geschwächt. "Von 17 zuerst beschriebenen Todesfällen waren 15 über 60 Jahre alt, acht über 80, dann sieht es zumindest derzeit so aus, als ob bei jüngeren Menschen die Infektion milder verläuft", sagte der Infektiologe Bernd Salzberger dem deutschen Science Media Center.

Wer das Virus trägt, infiziert nach neuesten vorläufigen Berechnungen im Schnitt etwa 2,6 weitere Menschen. Allerdings gibt es Infizierte, die niemanden anstecken und andere, die mehrere Personen infizieren können (Ferguson et al., 2020). Damit könnte das Coronavirus in einigen Fällen etwa so ansteckend sein wie eine Virusgrippe. Die Inkubationszeit des Virus kann vermutlich zwischen etwa einigen Tagen bis zu mehr als einer Woche betragen. Es gibt also bislang vor allem grobe Einschätzungen, keine Gewissheiten.