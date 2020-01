Die Zahl der Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus in China ist angestiegen. Allein an diesem Dienstag seien 77 neue Fälle gemeldet worden, teilte Chinas Nationale Gesundheitskommission mit. Damit wurden bislang 291 Infektionen in der Volksrepublik bestätigt. 900 weitere Menschen stünden wegen einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus, das mitunter lebensgefährliche Atemwegserkrankungen verursacht, unter Beobachtung, hieß es.



Zuvor hatten die chinesischen Behörden den vierten Todesfall gemeldet. Ein 89-jähriger Mann erlag demnach in einem Krankenhaus der zentralchinesischen Stadt Wuhan der Atemwegserkrankung.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden ist das neuartige Coronavirus zuerst im Dezember auf einem Fisch- und Geflügelmarkt im chinesischen Wuhan aufgetreten. In der Stadt gibt es auch die mit Abstand meisten registrierten Erkrankten. Einzelne Fälle wurden aus Thailand, Japan und Südkorea gemeldet. Je ein Verdachtsfall wird derzeit in Australien und auf den Philippinen geprüft.

Robert Koch-Institut geht weiter von geringer Gefahr aus

Das Robert Koch-Institut (RKI) bezeichnete die Gefahr für Deutschland weiter als gering. Dass nach Angaben chinesischer Gesundheitsexperten auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich sei, ändere nichts an dieser Einschätzung, sagte ein Sprecher des Instituts. Entscheidend sei, dass es keine Belege dafür gebe, dass sich der Virus einfach von Mensch zu Mensch übertrage wie bei einer Grippe, sondern nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen.

Ein chinesischer Gesundheitsexperte hatte die Mensch-zu-Mensch-Übertragung am Montag bestätigt, aber selbst darauf verwiesen, dass keine Gefahr einer Wiederholung der Epidemie des schweren akuten Atemwegssyndroms (Sars) bestehe, solange Vorsichtsmaßnahmen getroffen würden. Der Ausbruch befinde sich noch in den Anfängen. An der Sars-Epidemie waren in den Jahren 2002 und 2003 knapp 350 Menschen in China sowie knapp 300 weitere in Hongkong gestorben.

Experte rechnet auch in Deutschland mit Erkrankungen

Ein Experte der Berliner Charité rechnet wegen des Virus auch mit Fällen in Deutschland. "Wir müssen damit rechnen, dass wir Fälle nach Deutschland bekommen, und wir müssen uns im gesamten Gesundheitssystem darauf vorbereiten", sagte der Virologe Christian Drosten im Deutschlandfunk. Die Krankenhäuser in Deutschland müssten jetzt über die Behandlung solcher Patienten nachdenken, die teils isoliert werden oder auf Intensivstationen aufgenommen werden müssten, wo Behandlungsplätze ohnehin immer rar seien. Die Charité habe bereits "alle Testsysteme hochgefahren", um eine Infektion mit dem neuen Coronavirus bei Bedarf schnell nachweisen zu können.

Die Gesundheitsbehörden müssten das neuartige Virus "sehr ernst nehmen", forderte Drosten. "Das ganze Bild nimmt jetzt doch mehr Ähnlichkeit mit der damaligen Sars-Epidemie im Jahr 2003 an", sagte er. Die nun für das neue Virus erwiesene Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch mache es gefährlicher.



Der Virologe hält das Gesundheitssystem in Deutschland aber für gut ausgestattet. Es gebe hierzulande zur Vermeidung von Epidemien "sehr gute Strukturen" wie einen nationalen Pandemieplan und eine sehr gute Koordinierung von Schutz- und Bekämpfungsmaßnahmen durch das Robert Koch-Institut. "Ich glaube auch nicht, dass man jetzt als Bürger da Sorge haben muss um die eigene Gesundheit", sagte Drosten im Deutschlandfunk.