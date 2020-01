In China hat es in weiteren Landesteilen Erkrankungen mit dem Coronavirus gegeben. Erstmals seien zwei Fälle der bisher unbekannten Lungenerkrankung in der Hauptstadt Peking sowie ein weiterer Fall in Guangdong gemeldet worden, wie die chinesische Gesundheitsbehörde mitteilte. Auch in Südkorea registrierten die Behörden erstmals eine Erkrankung an dem neuen Virus. In allen vier Fällen stammten die Patienten aus Wuhan oder waren zuvor in die zentralchinesische Metropole gereist, wo das Virus ausgebrochen war.



Nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörden ist eine weitere Person an den Folgen des Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf drei an. In weiteren neun Fällen sei der Zustand der Infizierten ernst. Insgesamt stieg die Anzahl der Infektion nach Angaben der chinesischen Behörden um weitere 139 Fälle auf inzwischen 201 infizierte Personen in der Volksrepublik an.

Die Behörden fürchten eine weitere Ausbreitung durch die aktuelle Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest. Millionen Chinesinnen und Chinesen sind dieser Tage quer durch das Land unterwegs zu ihren Familien, um gemeinsam den Start des neuen Jahres zu feiern. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es keine klaren Beweise für eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch. Es wird vermutet, dass es von einem Tiermarkt aus Wuhan kommt.

Coronaviren verursachen meist harmlose Erkrankungen wie Erkältungen. Allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers dazu, zu denen das neue Virus gehört. An der Sars-Epidemie waren in den Jahren 2002 und 2003 knapp 350 Menschen in Festlandchina sowie knapp 300 weitere in Hongkong gestorben.