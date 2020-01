Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist um weitere 24 Verstorbene auf insgesamt mindestens 80 gestiegen. Aus einer neuen Zwischenbilanz der chinesischen Behörden geht außerdem hervor, dass die Gesamtzahl der registrierten Krankheitsfälle inzwischen auf mehr als 2700 zugenommen hat. Die vorherige Zahl hatte noch bei rund 2000 Erkrankungen gelegen.

Die chinesischen Behörden versuchen die Ausbreitung des Virus mittels drastischer Reisebeschränkungen zu stoppen. Neben der Millionenmetropole Wuhan, von wo die Krankheitswelle ihren Ausgang genommen hatte, steht inzwischen praktisch die gesamte zentralchinesische Provinz Hubei unter Quarantäne, betroffen sind rund 56 Millionen Menschen.



Als weitere Maßnahme wurden Großveranstaltungen abgesagt, Fieberkontrollen eingeführt und die Reisefreiheit eingeschränkt. In Peking bleiben Universitäten, Schulen und Kindergärten auch über das Ende der derzeitigen Neujahrsferien hinaus vorerst geschlossen. Die beiden größten Vergnügungsparks in Hongkong, Disneyland und Ocean Park, schlossen ihre Pforten. Am Sonntag wurde zudem in der gesamten Volksrepublik der Handel mit Wildtieren untersagt. Die Behörden in Peking schickten Textnachrichten an Handy-Nutzer in der chinesischen Hauptstadt, mit denen zum Verzicht auf das Händeschütteln zur Begrüßung aufgefordert wurde.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, will zu Beginn der Woche bei einem Besuch in China über Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beraten. "Ich bin auf dem Weg nach Peking", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. In der chinesischen Hauptstadt wolle er mit Regierungsvertretern und Gesundheitsexperten zusammenkommen.

Weitere Fälle in den USA

In Nordamerika bestätigten die Behörden ebenfalls weitere Fälle. In den USA gab es laut der US-Gesundheitsbehörde CDC in Washington bis Sonntagnachmittag (Ortszeit) fünf Erkrankte. Am Sonntag wurden zwei neue Fälle in Kalifornien und einer in Arizona bestätigt. Bei einem davon hatte das Gesundheitsamt in Orange County bei Los Angeles bestätigt, dass die Person zuvor von einer Reise nach Wuhan in China zurückgekehrt war. Zuvor waren bereits zwei weitere Fälle bekannt geworden: eine Frau in den Sechzigern in Chicago und ein Mann in den Dreißigern in Washington State an der Westküste im Norden des Landes.

Am Samstag hatte es auch in Kanada einen ersten "vorläufig bestätigten" Fall gegeben. In Toronto war ein Mann ins Krankenhaus gekommen, der ebenfalls zuvor die chinesische Region Wuhan besucht hatte. Eine formelle Bestätigung durch weitere Tests in einem Labor in Winnipeg stünde bei ihm noch aus, erklärte am Sonntag die oberste Amtsärztin des Landes, Theresa Tam.



Außer den USA meldeten auch mehrere andere Länder einzelne Infektionsfälle, darunter Australien, Japan und Frankreich. In Österreich und Berlin gab es am Wochenende jeweils einen Verdachtsfall. In beiden Ländern gab es jedoch später Entwarnung. Das Testergebnis war negativ, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag mit. Eine Klinik in Wien erklärte, dass sich die chinesische Flugbegleiterin nicht infiziert habe.



Die Regierung in Tokio bietet Japanern in Wuhan an, sie aus der abgeschotteten Stadt auszufliegen. Die Mitarbeiter des US-Konsulats in der zentralchinesischen Stadt sollen nach San Francisco geflogen werden. Es gebe begrenzt Plätze für andere US-Bürger, teilte das Außenministerium in Washington mit. Auch französische Staatsbürger sollen aus Wuhan direkt in ihre Heimat gebracht werden.