Noch ist unklar, was mit dem Coronavirus auf Deutschland zukommt. Inzwischen sind hierzulande vier Menschen infiziert. Weltweit gibt es bereits mehr als 6.000 Patienten. Damit haben sich bereits mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in den Jahren 2002 und 2003 mit der Lungenkrankheit Sars. 132 Menschen starben bislang durch das Virus.

Die USA und Japan haben inzwischen damit begonnen, Staatsangehörige auszufliegen. Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet damit, dass eine Vereinbarung über die Evakuierung von Deutschen aus China in den nächsten Stunden erreicht werden kann. "Wir wollen die Deutschen aus Wuhan und aus der Provinz Hubei schnellstmöglich ausfliegen", sagte Spahn. Er sei mit den hessischen Behörden in Kontakt, um die Ankunft auf dem Flughafen Frankfurt am Main zu regeln.

Ein Markt im chinesischen Wuhan gilt als Ausgangspunkt des Virus. Die meisten Infizierten und Toten gibt es in der dazugehörigen Provinz Hubei. Neben China gibt es in Asien bestätigte Fälle von Infektionen in Thailand, Taiwan, Singapur, Malaysia, Japan, Südkorea, Vietnam, Nepal, Kambodscha und Sri Lanka. In Europa sind bisher Frankreich und Deutschland betroffen. Auch Australien, Kanada und die USA meldeten bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus.

Damit beginnen wir dieses Liveblog.