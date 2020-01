Das Bundesgesundheitsministerium schätzt die Gefahr für Deutschland durch das neuartige Coronavirus als "sehr gering" ein. Laut einem Sprecher beobachte man die Situation in China "natürlich aufmerksam" und stehe dazu in ständigem Kontakt mit internationalen Partnern. Wie in solchen Fällen üblich, würden alle relevanten Stellen über den aktuellen Sachstand fortlaufend informiert. Fiebermessungen an Flughäfen nannte der Sprecher "unverhältnismäßig".

Ausgehend von der chinesischen Metropole Wuhan grassiert derzeit ein neuartiges Coronavirus. In der Volksrepublik ist die Zahl der registrierten Fälle inzwischen auf 308 gestiegen; sechs Menschen sind an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben. Nach Fällen in Japan, Thailand und Südkorea wurde auch aus Taiwan eine Infektion gemeldet. Alle dort Erkrankten waren zuvor in China. Je ein Verdachtsfall wird derzeit in Australien und auf den Philippinen geprüft.

Erinnerung an Sars-Epidemie

Dabei wächst die Angst vor einer raschen Ausbreitung des Virus, nachdem die chinesischen Behörden am Montag bestätigt hatten, dass das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Derzeit machen sich in China anlässlich des bevorstehenden Neujahrsfests Millionen Menschen auf den Weg, um Verwandte und Freunde zu besuchen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berief für diesen Mittwoch ihren Notfallausschuss ein. Sollte sie einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen, könnten weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit eingeleitet werden. Dazu gehören auch Grenzkontrollen und das Einrichten spezialisierter Behandlungszentren.

Die Krankheit weckt Erinnerungen an das aus derselben Virusfamilie stammende schwere akute Atemwegssyndrom (Sars), das ebenfalls in China seinen Ursprung hatte. An der Sars-Epidemie starben in den Jahren 2002 und 2003 weltweit fast 800 Menschen. So wie damals klagen auch die nun Erkrankten über Fieber und Atemprobleme. Diese Symptome, bis hin zu einer Lungenentzündung, treten allerdings auch bei anderen Atemwegserkrankungen auf, daher sind weitere Untersuchungen nötig.

"Mehr Überwachung, mehr Fälle"

Sorgen, so sieht es das Robert Koch-Institut (RKI), müsse man sich in Deutschland nicht machen. Zwar könne es einzelne Fälle von Importen geben, fortgesetzte Infektionsketten – also anschließende Übertragungen von Mensch zu Mensch – seien nach derzeitigem Stand aber unwahrscheinlich, so RKI-Vizepräsident Lars Schaade. Auch beim Mers-Coronavirus seien vereinzelt Infizierte nach Deutschland gekommen, ohne dass es daraufhin in Deutschland zu weiteren Übertragungen gekommen sei.

Auch WHO-Sprecher Tarik Jasarevic rechnet "in den kommenden Tagen mit mehr Fällen in anderen Teilen Chinas und möglicherweise auch in anderen Ländern". Ungewöhnlich sei dies aber nicht: "Wenn man die Überwachung ausweitet, ist es auch wahrscheinlich, dass man mehr Fälle entdeckt."