Alles geht auf einen Markt zurück, auf dem allerlei exotische Tiere verkauft werden: Fasane, Schlangen und Meeresfrüchte. Ende letzten Jahres bekamen einige Menschen, die den Markt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan besucht hatten, plötzlich hohes Fieber und schweren Husten. Binnen Tagen war der Verursacher erkannt. Die Menschen hatten sich auf dem Markt mit einem neuartigen Coronavirus infiziert. Behörden und Forscher waren sofort alarmiert, denn Coronaviren sind alte Bekannte. Auch die Erreger von Sars und Mers zählen dazu und beide Krankheiten gelten als hochgefährlich. Inzwischen sind Hunderte von Fällen bestätigt, einige davon außerhalb Chinas. ZEIT ONLINE beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Ausbruch.



Wie viele Menschen sind infiziert?

Woher kam das neue Coronavirus? Das Coronavirus 2019-nCoV tauchte erstmals im Dezember 2019 auf einem Fisch- und Wildtiermarkt im zentralchinesischen Wuhan auf.

Das weiß momentan niemand. Momentan werden mehrmals täglich neue Fallzahlen gemeldet. Bis Donnerstagfrüh war das Virus nach chinesischen Angaben bei knapp 600 Menschen nachgewiesen worden, mindestens 17 sind gestorben. Nachdem die offiziellen gemeldeten Fallzahlen lange um einen Wert von etwa 40 stagnierten, stiegen die Fallzahlen seit dem vergangenen Wochenende sprunghaft an, auch in mehreren Ländern Ostasiens wurden Fälle bekannt, wobei es sich wohl jeweils um aus China eingereiste Menschen handelte. Am Dienstagabend wurde zudem ein Fall in den USA bekannt, am Mittwochabend gab es Berichte aus Mexiko, dass ein Molekularbiologe infiziert sein könnte, der zwischen dem 25. Dezember und dem 10. Januar in Wuhan gewesen sein soll. Bis Donnerstagvormittag war der Fall aber noch nicht bestätigt.

Besorgniserregend ist zudem, dass sich auch mindestens 14 Krankenhausmitarbeiter infiziert haben. Klinikpersonal hat Kontakt zu vielen Patienten, deren Immunsystem oft ohnehin geschwächt ist – ein Ansteckungsweg, der eine Epidemie zusätzlich beschleunigen kann.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Wie viele Fälle könnte es geben, von denen die Behörden nichts wissen?

Mit großer Sicherheit gibt es eine Dunkelziffer. Es gibt Menschen, die sich angesteckt haben, aber nichts von ihrer Infektion wissen und von deren Ansteckung auch die Behörden nichts wissen. Wie hoch die Dunkelziffer ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wie gut ist das Überwachungssystem in China? Wie gut gelingt es, Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig zu machen? Wie viele leichte Verläufe der Erkrankung gibt es, welche die Betroffenen für einen einfachen Schnupfen halten und deshalb nie zum Arzt gehen?

Ein Team um Neil Ferguson vom Imperial College in London hatte Ende vergangener Woche geschätzt, dass etwa 1.700 Menschen infiziert sein könnten. Am Mittwoch aktualisierten die Wissenschaftler die Zahl. Demnach könnten sich bis zum 18. Januar etwa 4.000 Menschen angesteckt haben. Das heiße aber keinesfalls, dass der Ausbruch sich in der Zeit vom 12. bis zum 18. Januar verdoppelt habe, stattdessen sei es auf veränderte Annahmen im Modell zurückzuführen. Forscher der Uni Hongkong, die ebenfalls versucht hatten, der Dunkelziffer durch Modelle näherzukommen, haben die Zahl auf rund 1.300 Fälle geschätzt.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Wie gut reagieren China und die Welt?

Alle Experten, mit denen ZEIT ONLINE in den letzten Tagen gesprochen hat, bescheinigen China eine schnelle und koordinierte Reaktion. Die Regierung in Peking habe sehr schnell wichtige Daten öffentlich gemacht, insbesondere die Zahl der Verdachtsfälle und die Gensequenz des vor zwei Wochen entschlüsselten Erregers. Und auch die Anrainerstaaten hätten vorbildlich reagiert, sagt Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut. Bei der Sars-Epidemie, in deren Verlauf Anfang der Nullerjahre rund 800 Menschen starben, sei das ganz anders gewesen. Damals sei "die dramatische Situation vor allem durch die späte Reaktion verursacht worden", sagt Schmidt-Chanasit.

Nur eine Woche nach der Entschlüsselung des Erregers stellten Wissenschaftler um Christian Drosten von der Berliner Charité einen diagnostischen Test vor. Am gestrigen Mittwoch beriet die Weltgesundheitsorganisation WHO darüber, ob sie einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen soll. Am heutigen Donnerstag trifft sich das Kommitée erneut. Selbst wenn es nicht den Notstand ausruft sollte, macht die WHO mit der Einberufung der Krisensitzung darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Ausbruch um ein Ereignis von weltweiter Bedeutung handelt.

Chinesische Behörden begannen direkt nach dem Ausbruch damit, an Bahnhöfen und Flughäfen, mit Temperaturmessungen nach Infizierten zu suchen. Inzwischen wurden die Bahnhöfe und Flughäfen in Wuhan geschlossen (siehe auch: "Was geschieht als nächstes?") und die Bürger wurden angewiesen, die Stadt nicht zu verlassen.



Nach oben Link Link zum Beitrag

Wurde der Ausbruch schnell entdeckt?

Bleibt ein Ausbruch lange unentdeckt und werden die Menschen, die sich angesteckt haben oder Kontakt zu Infizierten hatten, nicht unter Quarantäne gestellt, kann der Erreger ungestört weite Kreise ziehen. Die Liste derer, die mit dem Erreger oder mit Infizierten in Kontakt gekommen sind, wird immer länger, der Ausbruch immer unübersichtlicher. Zum Glück scheinen chinesische Ärzte und Behörden hier schnell gewesen zu sein.

Sehr schnell sogar, wenn die Einschätzung des Biologen Andrew Rambaut, Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Edinburgh, stimmt. Rambaut nahm sich die online gestellten Genome des Coronavirus vor, die bei verschiedenen Patienten – und vor allem zu unterschiedlichen Zeitpunkten – gefunden worden waren. Dann untersuchte er, wie stark sie einander glichen. Das Ergebnis: Es gab recht wenige genetische Veränderungen ("Mutationen"). Was das bedeutet? Dass das Virus noch nicht lange Menschen befällt. Denn sonst hätten die Proben bei einem schnell mutierenden Virus (siehe unten) wie dem Coronavirus mehr genetische Unterschiede aufweisen müssen.

Gegenüber Stat sagte Rambaut, es sehe so aus, als sei das Virus "sehr sehr kurz vor dem Ausbruch erstmals bei einem Menschen aufgetaucht", möglicherweise Anfang Dezember. Sollte das stimmen, hieße das: Die Chance, dass es in Zentralchina Tausende unregistrierte Krankheitsfälle gibt, ist eher gering.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Wie kann man sich mit dem Virus anstecken?

Ursprünglich wurde das Virus wohl von einem Tier auf Menschen übertragen. Das ist bei Coronaviren der Normalfall. Welches Tier genau, das wissen Forscher noch nicht. Forscher gehen mittlerweile aber davon aus, dass der Erreger auch von Mensch zu Mensch springt. Auch chinesische Behörden haben solch eine Übertragung bestätigt. Aber wie genau wird der Erreger übertragen? "Höchstwahrscheinlich per Tröpfcheninfektion, also über die Atemwege", erklärte Peter Hotez, Professor für Tropenmedizin am Baylor College of Medicine in Houston. Gegenüber ZEIT ONLINE beruft sich Hotez auf Erfahrungen mit den Coronaviren Sars und Mers.

Auch eine Mischung zwischen Tröpfchen- und Schmierinfektion sei plausibel, sagte der Virologe Christian Drosten von der Charité in den Tagesthemen. Um genau zu wissen, auf welchem Weg und vor allem wie leicht sich das Virus übertrage, seien allerdings detaillierte epidemiologische Untersuchungen nötig, sagte Schmidt-Chanasit. Diese führten chinesische Forscherinnen und Forscher gerade durch. Erste Ergebnisse werden in den kommenden Tagen und Wochen erwartet. Bisher gehen Experten – auch das deutsche Robert Koch-Institut – davon aus, dass 2019-nCoV nicht so ansteckend wie Sars ist. Auch über die Inkubationszeit ist noch nichts bekannt. (Das ist Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten der ersten Krankheitszeichen.) Bei Sars beträgt sie durchschnittlich fünf Tage, es können zwei sein, aber auch zehn. Sowohl Schmidt-Chanasit als auch Hotez vermuten, dass es beim neuen Coronavirus ähnlich ist. Aber auch das müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Wie tödlich ist das Virus?

Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Virus nicht nur weniger ansteckend als der Sars-Erreger, sondern auch weniger tödlich. Bei den Todesfällen, zu denen es Informationen gibt, handelte es sich um ältere Menschen mit teils schweren Vorerkrankungen. Der erste Tote hatte einen Tumor im Bauch und war chronisch leberkrank. Die beiden Patienten, deren Tod am Dienstag gemeldet wurde, waren ein 66-jähriger Mann mit chronischer Lungenkrankheit und Bluthochdruck sowie eine 48-jährige Frau mit Diabetes und einem Schlaganfall ihrer Krankengeschichte.

Das Virus scheint also besonders älteren und kranken Menschen gefährlich werden zu können. Dieses Muster kennen Medizinerinnen auch von Grippeviren. "Es sind keine gesunden, kräftigen jungen Männer, die plötzlich an der Krankheit versterben", sagt Schmidt-Chanasit. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Regierung Obama, der heute die WHO zu Krankheitsausbrüchen berät und nicht namentlich genannt werden möchte, sagte: Momentan sehe es danach aus, als verliefen nur etwa drei Prozent der Krankheitsfälle tödlich, also deutlich weniger als bei Sars und Mers.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Kann das Virus mutieren?

Das ist sogar sicher. Alle Viren – nicht nur Coronaviren – verändern ihr Erbgut, wenn sie sich vermehren. Dadurch können Erreger ansteckender werden oder gefährlicher. Diese Sorge hat Chinas Vize-Gesundheitsminister am Mittwoch geäußert. Dass beides aber gleichzeitig geschieht, hält Jonas Schmidt-Chanasit für sehr unwahrscheinlich: "Damit Viren gefährlicher werden, müssen sie ihre Übertragbarkeit steigern und gleichzeitig so krankheitserregend bleiben wie bisher." Beim verwandten Mers-Virus, fügt er hinzu, habe man das in den vergangenen Jahren nicht beobachtet.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Was bringen Temperaturkontrollen an Bahnhöfen und Flughäfen?

Auch in anderen Staaten wird nach Infizierten gesucht. In den USA werden an den drei größten Flughäfen – in Los Angeles, New York und San Francisco – Ankommende auf erhöhte Körpertemperatur kontrolliert. Im Lauf der Woche sollen noch Atlanta und Chicago dazukommen. Auch Australien, Indien, Nigeria, Russland und Italien haben die Kontrollen für Passagiere aus China verstärkt. Für sinnvoll hält Jonas Schmidt-Chanasit das aber nicht. "Man kann vielleicht einige Infizierte identifizieren, aber insgesamt gibt es keine Belege, dass solche Maßnahmen die Situation verbessern." Einer der Gründe ist, dass Menschen, die bereits infiziert sind, aber noch keine Krankheitszeichen haben, schlicht nicht ausfindig gemacht werden können. Kontrollen führten im Gegenteil zu einer gewissen Beruhigung der Bevölkerung, sagt Schmidt-Chanasit, sie seien vor allem symbolischer Natur.



Nach oben Link Link zum Beitrag

Was geschieht als Nächstes?

Große Sorgen bereiten Experten wie Jeremy Farrar, dem Leiter und Infektionsspezialisten des Wellcome Trust, dass am kommenden Wochenende Millionen Chinesen für das chinesische Neujahr quer durchs Land reisen werden. Dadurch, sagte Farrar ZEIT ONLINE am Dienstag, könne sich das Virus weiterverbreiten.

Wahrscheinlich ist die am Mittwoch bekannt gewordene Schließung der Bahnhöfe und Flughäfen in Wuhan eine direkte Reaktion auf derartige Ängste. Experten wie der US-amerikanische WHO-Berater aber beobachten derart drakonische Maßnahmen mit gemischten Gefühlen. Großflächige Quarantänemaßnahmen hätten eine zweifelhafte Geschichte. Sie seien "schwer durchzusetzen und vergangene Erfahrungen zeigen uns, dass sie dazu führen können, dass Krankheitsfälle versteckt werden und dass Menschen sich weniger gerne an behördliche Anweisungen zur öffentlichen Gesundheitsfürsorge halten."

Auch an einer Impfung gegen den Erreger wird bereits geforscht. Peter Hotez schrieb ZEIT ONLINE, dass man mit Kooperationspartnern wie der Fudan University in Shanghai nun prüfe, ob die bereits für Sars und Mers entwickelten Impfstoffkandidaten auch gegen 2019-nCov wirken. Weil die Viren sich stark ähneln, ist das durchaus möglich. "Wir werden in den kommenden Wochen wissen, ob das der Fall ist", sagte Hotez. Dann werde man die Sicherheits- und klinischen Tests vornehmen. Das alles sei jedoch "leider kein schneller Prozess".

Nach oben Link Link zum Beitrag

Muss ich mir bei jeder neuen Meldung Sorgen machen?

Nein, sagt Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut, zu ZEIT ONLINE. "Es war zu erwarten, dass die Zahlen schnell steigen, nachdem ein Test für das Virus verfügbar ist." Weil dieser nun vor Ort breit eingesetzt werde, würden auch mehr Fälle belegt. Und eben auch viele, bei denen die Infektion einen leichten Verlauf nehme. Dadurch relativiere sich auch die Zahl der Todesopfer. Man sei dann recht schnell in einem Bereich, der mit der saisonalen Virusgrippe Influenza vergleichbar sei. Für besorgniserregend halte er das nicht (siehe auch: "Wie tödlich ist das Virus?").

Die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC schätzt das Risiko für EU-Bürger, die nach Wuhan reisen, als moderat ein. Auch wenn sie zugibt, dass diese Einschätzung auf den aktuell verfügbaren Daten beruht – die alles andere als vollständig sind. Dass das Virus Europa auch weiterhin verschont, ist jedenfalls kaum zu erwarten. Schließlich kommen alleine im Januar mehr als 300.000 Flüge aus China in EU-Ländern an. Mit dem Import einzelner Fälle nach Deutschland müsse gerechnet werden, schreibt das Robert Koch-Institut. Trotzdem sei das Risiko für die Bevölkerung im Augenblick gering. Die Behörde steht mit der WHO in Kontakt und verfolgt das Geschehen. Auch aus diesem Grund sieht Jonas Schmidt-Chanasit momentan keinen Grund zur Panik: "Alle sind wachsam und sehr gut vorbereitet. Besser kann es eigentlich nicht laufen."