Mehr als 1.300 Menschen in China sind schon am neuartigen Coronavirus erkrankt. Mit allen Mitteln versucht die Regierung in Peking den Ausbruch aufzuhalten. Ganze Metropolen werden abgeriegelt, große Krankenhäuser binnen Tagen errichtet. Ganz anders noch als bei der Sars-Epidemie 2002, deren Erreger mit dem neuen Coronavirus eng verwandt sind: Die Behörden reagieren schneller und agieren transparenter.