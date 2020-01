Auch außerhalb von China werden weitere Patienten gemeldet, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. In den USA wurde ein neuer Verdacht einer Infektion mit dem Virus gemeldet. Ein Patient im texanischen Brazos County, der aus der chinesischen Stadt Wuhan eingereist war, sei möglicherweise mit dem Virus infiziert, teilten die Behörden mit. Bestätigt ist die Diagnose noch nicht. Der Mann wurde vorübergehend in seinem Haus isoliert, bis ein Bluttest Klarheit schafft.

Am Dienstag war in den USA ein erster Fall des Coronavirus bestätigt worden. Ein Patient, der ebenfalls aus Wuhan eingereist war, meldete sich nahe der Großstadt Seattle selbst bei den Behörden. Dem Mann geht es inzwischen besser, er soll bald aus dem Krankenhaus entlassen werden.



Das neu entdeckte Coronavirus soll zunächst von Tieren auf einem Markt in Wuhan übertragen worden sein. Die Zahl der Todesfälle durch das Virus in China ist auf mindestens 25 gestiegen. Insgesamt wuchs die Zahl der registrierten Erkrankungen durch den Erreger auf 830 Fälle, wie die chinesische Regierung in einer neuen Zwischenbilanz mitteilte. Die vorherige Bilanz der chinesischen Behörden hatte noch bei 18 Toten und etwa 570 Krankheitsfällen gelegen.



Die chinesische Hauptstadt Peking strich alle größeren Veranstaltungen und Tempelfeste anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes am Samstag. Die Tourismusbehörde teilte mit, dass "die Ansammlungen von Menschen verringert werden sollen". Zuvor hatten die chinesischen Behörden die Metropolen Wuhan, Huanggang, Xiantao und Ezhou sowie das kleinere Chibi aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus in Teilen abgeriegelt. Die vier Städte liegen in der Provinz Hubei nicht weit von Wuhan, wo das Virus erstmals aufgetreten war.



Zweiter Fall in Japan

Außerhalb Chinas wurden einzelne Fälle aus Thailand, Japan, Südkorea, Taiwan und den USA gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief trotz der rasanten Ausbreitung des Virus in China vorerst keine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" aus. Ein Expertenrat, der die WHO berät, sah dafür am Donnerstag keinen Anlass.

In Japan wurde unterdessen ein zweiter Fall der Lungenkrankheit gemeldet. Der Mann in seinen 40ern stamme aus der chinesischen Metropole Wuhan, teilte das Gesundheitsministerium mit. Er sei zu Besuch in Japan und werde in einem Krankenhaus in Tokio behandelt, hieß es. Wenige Tage zuvor war dort bereits ein anderer Chinese positiv auf den Erreger getestet worden. Der in Tokios Nachbarprovinz Kanagawa lebende Mann war nach einem Besuch in Wuhan nach Japan zurückgekehrt. Er wurde inzwischen aus der Klinik entlassen.

Japan hat sechs Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio die Vorsichtsmaßnahmen gegen das neuartige Virus verstärkt. "Wir werden unser Äußerstes tun, um eine Ausbreitung der Infektionen zu verhindern", sagte Ministerpräsident Shinzo Abe. Firmen, die in Wuhan tätig sind, forderten ihre Mitarbeiter auf, zu Hause zu bleiben.