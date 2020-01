"Direkt bevor ich abfuhr, bekam ich ein wenig Fieber und Husten. (…) Schnell nahm ich (fiebersenkende) Medikamente. Ich kontrollierte meine Temperatur immer wieder. Zum Glück schaffte ich es, sie zu senken, und meine Ausreise lief glatt."



Das soll eine der Frauen, die am 24. Januar in Frankreich mit dem neuen Coronavirus diagnostiziert wurde, auf dem Messengerdienst WeChat gepostet haben. Laut BBC sei die Frau zuvor aus der Stadt Wuhan, wo der aktuelle Ausbruch begann, nach Lyon gereist sein. Kurz nach dem Post soll die chinesische Botschaft in Paris die französischen Behörden informiert haben. Inzwischen wurde die Frau ausfindig gemacht und steht unter Quarantäne.

Die Frau ist eine von drei am neuen Coronavirus erkrankten Menschen in Frankreich. Das bestätigte die französische Gesundheitsministerin. Auch die anderen beiden Patienten seien zuvor in China gewesen, hieß es weiter. Was bedeuten die Fälle für Europa und Deutschland? Wie viel wissen Experten bereits über das Virus? Und wie entwickelt sich die Lage in China?



Wir sind sehr gut vorbereitet. Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut

Die Fälle sind die ersten in Europa – aber sie sind keine Überraschung. Seit Tagen gehen Experten davon aus, dass das Virus nach Europa kommt. Auch dass Deutschland in Kürze erste eingeschleppte Fälle registrieren wird, gilt als wahrscheinlich. Das aber sei kein Grund zur Sorge. Ein Grund für diese Einschätzung sei, erklärte der Direktor des Robert Koch-Instituts dem Heute Journal des ZDF, dass es "außerhalb Chinas (...) bisher keine großen Infektionsketten" gebe. Und auch die Europäische Infektionsschutzbehörde ECDC teilte an diesem Samstag mit: "Die europäischen Länder haben die Kapazitäten, einen Ausbruch zu verhindern und zu kontrollieren, sobald Fälle entdeckt werden."

Das ECDC wurde erst als Reaktion auf die Sars-Pandemie 2002/2003 gegründet, also als Reaktion auf eine Pandemie, deren Erreger dem neuen Coronavirus ähnelt. Damals starben Hunderte Menschen weltweit, auch Deutschland registrierte neun Fälle. Als Reaktion auf die Sars-Pandemie entwickelten die meisten Länder Europas außerdem Pandemiepläne. Auch Deutschland hat einen nationalen Pandemieplan, der zuletzt 2016 überarbeitet wurde. Alle zwei Jahre wird der Pandemiefall und die Koordination zwischen Bund und Ländern in Übungen erprobt.



Und so betont auch Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, gegenüber ZEIT ONLINE: "Wir sind sehr gut vorbereitet." In Hamburg beispielsweise seien die wichtigsten Akteure, sein Institut, Gesundheitsämter und das Uniklinikum Eppendorf seit Tagen in engem Kontakt. Die Zuständigkeiten seien sehr klar.



Was Ärztinnen und Forschern außerdem helfen könnte, ist, dass man den Ausbruch und das Virus – trotz vieler Lücken – immer besser versteht. Seinen Ursprung nahm der Ausbruch des Virus wohl auf einem Markt in der 11-Millionenstadt Wuhan, auf dem neben Fisch und Meeresfrüchten allerlei Wildtiere wie Schlangen, Füchse und Fasane verkauft werden. Von einem dieser Tiere könnte es auf einen Menschen übergesprungen sein. Auf das Tier wiederum könnte es von einer Fledermaus übertragen worden sein, zeigt eine Analyse der Virusgenome (Biorxiv: Benvenuto et al., 2020). Diese Infektionskette ist auch deshalb nicht unwahrscheinlich, weil sie der des Sars-Virus ähnelt, das mit dem neuen Coronavirus eng verwandt ist.



Inzwischen ist aber auch klar: Nicht alle Infizierten waren auf dem Markt. Schon Anfang Dezember scheint sich ein Patient woanders angesteckt zu haben. Das zeigen die Daten chinesischer Ärzte (The Lancet: Huang et al., 2020). Wo genau, ist unklar. Möglich ist ein anderes tierisches Reservoir oder eine Ansteckung von Mensch zu Mensch.

Überhaupt: Dass sich das Virus effektiv von Mensch zu Mensch überträgt, ist inzwischen sicher. Die Weltgesundheitsorganisation berichtete von einer Infektionskette mit vier Gliedern, das heißt: Ein Mensch hat sich an der tierischen Quelle angesteckt, dann einen zweiten Menschen angesteckt, der einen Dritten infiziert hat, der das Virus an einen Vierten weitergegeben hat. Sehr vorläufigen Schätzungen nach steckt ein Infizierter momentan 1,4 bis 2,5 Menschen an. Zum Vergleich: ein Mensch, der Masern hat, steckt im Schnitt zwölf Menschen an, ein Mensch, der die Virusgrippe Influenza hat, zwei bis drei. Das neue Virus ist damit nach bisherigem Kenntnisstand auch weniger ansteckend als der Sars-Erreger. Diese Zahlen, sagt der Virologe Schmidt-Chanasit seien momentan aber eher ein "Richtwert", um einzuschätzen, wie sich die Epidemie weiterentwickelt und welche Maßnahmen es nun braucht.