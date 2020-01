Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland hat sich wahrscheinlich bei einem chinesischen Gast seines Unternehmens angesteckt. Die Frau aus China sei zu einer Fortbildung bei der Firma Webasto im Landkreis Starnberg in Oberbayern gewesen und nach ihrer Rückkehr nach China positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Unternehmen mit. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten die Schilderung. Der Infizierte liegt demnach im Münchner Klinikum Schwabing. Er sei weiterhin isoliert und werde überwacht.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg am Lech. "Es geht ihm recht gut, gestern Vormittag hat er noch gearbeitet", sagte der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf. Die Frau aus Shanghai habe vor ihrer Reise nach Deutschland Besuch von ihren Eltern gehabt, die aus der besonders betroffenen chinesischen Region Wuhan stammen. Sie sei am 23. Januar wieder zurückgeflogen und habe sich auf dem Heimweg krank gefühlt.



Weitere Verdachtsfälle gibt es laut Zapf bislang nicht: "Wir haben bislang keinen finden können, der noch weitere Symptome hat." Das sei aber "Stand jetzt, 10.30 Uhr". Die Behörden seien derzeit damit beschäftigt, herauszufinden, mit wem die beiden Mitarbeiter der Firma Webasto Kontakt hatten. Das müsse jetzt "ganz rasch" gehen. Überprüft werden neben bislang vierzig Kontaktpersonen in der Firma und der Familie etwa auch der Kindergarten, in den die Kinder des infizierten Mannes gehen. "Natürlich denken wir an Kinder und auch an die Kindergärten", sagte Zapf.

Der Belegschaft in der Stockdorfer Webasto-Zentrale hat das Management für diese Woche freigestellt, ins Büro zu kommen oder von zu Hause zu arbeiten. Schon zuvor hatte das Unternehmen sämtliche Dienstreisen nach China für die nächsten zwei Wochen abgesagt. Webasto stellt hauptsächlich Autodächer und Standheizungen her und hat in China mehr als zehn Standorte. Die größte Fabrik befindet sich in der Millionenmetropole Wuhan, in der die neuartige Lungenkrankheit zuerst ausgebrochen war.

4.500 Infektionen weltweit

Bei dem Fall in Bayern handelt es sich um eine der drei ersten bekannten Mensch-zu-Mensch-Ansteckungen außerhalb Asiens. Bislang sei außerhalb des Ursprungslands China nur eine Übertragung von Mensch zu Mensch in Vietnam nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts in Berlin. Bisher handelte es sich bei fast allen der rund fünfzig erfassten Infektionen in Frankreich, den USA, Thailand und anderen asiatischen Ländern um importierte Fälle. Die Betroffenen hatten sich bei einer Reise nach China infiziert. Lediglich ganz vereinzelte Fälle von Ansteckungen zwischen engen Familienangehörigen wurden bekannt, aber keine Übertragungen etwa auf Klinikpersonal, Arbeitskollegen oder Zufallskontakte.



Mittlerweile sind weltweit mehr als 4.500 Infektionen mit dem von China ausgehenden Virus 2019-nCoV bestätigt. Die Zahl der Toten in China stieg am Dienstag auf mehr als 100. Wegen der Lungenkrankheit wollen immer mehr Länder ihre Staatsangehörigen aus den besonders betroffenen Regionen zurückholen, so etwa Großbritannien und Belgien, Japan, Frankreich und die USA. Auch die Bundesregierung erwägt, ausreisewillige Deutsche aus China auszufliegen. Eine mögliche Evakuierung werde in Betracht gezogen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag, bevor der bestätigte Fall aus Bayern bekannt wurde.

Aus Angst vor einer Einschleppung kündigte Hongkong am Dienstag an, seine Grenze für Chinesen aus der Volksrepublik weitgehend schließen zu wollen. Alle Zug- und Fährverbindungen werden von Donnerstag um Mitternacht an eingestellt, teilte Regierungschefin Carrie Lam mit. Nachdem bereits keine Pauschalreisen aus China mehr erlaubt sind, sei mit den Behörden der Volksrepublik vereinbart worden, auch alle Individualreisen chinesischer Staatsbürger auszusetzen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt derweil vor Panikmache. Er sei zuversichtlich, dass China die Ausbreitung kontrollieren und eindämmen könne, sagte WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua nach einem Treffen mit Behördenvertretern in Peking. Er befürworte die Maßnahmen der chinesischen Regierung. Tedros sprach sich den Angaben zufolge dagegen aus, Ausländer, die sich derzeit in China aufhalten, außer Landes zu bringen. Zugleich forderte er die Menschen auf, Ruhe zu bewahren.