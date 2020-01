In China sind inzwischen mehr als tausend Personen erkrankt, mehrere Patienten – die meisten wohl mit Vorerkrankungen – sind an einer Lungenentzündung infolge des Virus gestorben. Die ersten Infektionsfälle außerhalb Chinas wurden in Thailand, Japan und Südkorea bekannt. Es handelt sich um Reisende, die vorher in Wuhan gewesen waren. Am 21. Januar meldeten US-Behörden die erste Infektion bei einem Touristen, der aus Wuhan zurückkam, am 24. Januar wurden die ersten Fälle in Frankreich bekannt. Typische Zeichen einer Infektion sind Fieber, Husten und Atembeschwerden. Das Virus kann eine Lungenentzündung verursachen, die tödlich enden kann. Da es sich um eine virale Krankheit handelt, helfen Antibiotika nicht.