In Deutschland wurde bisher bei vier Menschen das neue Coronavirus 2019-nCoV festgestellt. Kein Vergleich zu den Tausenden Infizierten in China. Doch das Auftreten des Virus fällt in einen Zeitraum, in dem hierzulande viele Menschen erkältet sind – und die Symptome beider Erkrankungen ähneln sich. Wann also ist ein Husten bloß ein Husten und wann ein Fall für den Hausarzt oder sogar fürs Krankenhaus? Philipp Leson von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (Degam) erklärt, wer bei einem Verdacht der richtige Ansprechpartner ist, und was passiert, wenn bei einer Patientin oder einem Patienten tatsächlich das neue Virus festgestellt wird.

ZEIT ONLINE: Husten, Fieber, Atemprobleme – die ersten Symptome des Coronavirus 2019-nCoV sind in der Erkältungszeit nicht ungewöhnlich. An wen wende ich mich jetzt, wenn sie in diesen Tagen bei mir auftreten – an meine Hausärztin oder direkt an eine Spezialistin?



Philipp Leson: Auch zum jetzigen Zeitpunkt, wo es bisher ja auch nur wenige Fälle in Deutschland gibt, ist die erste Anlaufstelle mit diesen Symptomen natürlich wie sonst auch Ihre Hausärztin. Daran hat sich nichts geändert. Anders sieht das allerdings aus, wenn Sie wirklich einen begründeten Verdacht haben. Zum Beispiel, weil Sie gerade aus der Region um Wuhan in China nach Deutschland gekommen sind und nun diese Symptome bei sich feststellen oder Sie Kontakt zu jemandem hatten, der nachweislich an dieser Krankheit erkrankt ist.



Philipp Leson ist stellvertretender Geschäftsführer der Degam © Privat

ZEIT ONLINE: Wenn ich nun bei der Hausärztin anrufe und sage, so sehen meine Beschwerden aus – werde ich dann automatisch gefragt, ob ich Kontakt nach China hatte?



Leson: Das hängt von der Art und Weise ab, wie Sie das vorbringen. Wenn Sie einfach nur mit diesen Symptomen in der Praxis anrufen und um einen Termin bitten, wird die medizinische Fachangestellte am Telefon wahrscheinlich nicht danach fragen. Häufig fehlt ja auch die Zeit, dort schon in ein richtiges Anamnese-Gespräch einzusteigen. Aber wenn Sie anrufen mit dem konkreten Hinweis "Ich war in China und habe nun folgende Symptome", dann kann es gut sein, dass das näher erörtert wird.



ZEIT ONLINE: Gibt es denn Leitlinien für Hausärzte, wie sie sich in solchen Fällen verhalten sollen?

Leson: Nein, eine konkrete Leitlinie gibt es da nicht. Es gibt natürlich die von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin herausgegebenen Leitlinien zu verschiedenen Beratungs- und Behandlungsanlässen, da gehört zum Beispiel der Husten zu. Da sind dann auch konkrete Abläufe genannt. Die Degam empfiehlt allerdings aktuell, bei jedem Patienten mit Fieber zu klären, in welchen Ländern er und seine Kontaktpersonen sich zuletzt aufgehalten haben.

ZEIT ONLINE: Angenommen jemand vermutet bei sich eine Infektion mit dem Coronavirus, ruft aber vorher nicht bei der Hausärztin an, sondern kommt direkt in die Praxis. Ist das ein Risiko für andere Patienten, die dort schon im Wartezimmer sitzen?



Leson: Ein Risiko zu erkranken gibt es im Wartezimmer einer Hausarztpraxis immer. Weil dort Patienten sitzen können, die infektiös sein können, bei denen man sich also anstecken kann. Das gilt für dieses Virus genau wie für jedes andere. Auch hier geht es darum, sich zu fragen: Wie groß schätze ich als Patient die Gefahr ein – das kann ein Arzt oder eine Sprechstundenhilfe ja nicht wissen. Also: Wenn ich weiß, ich war in China und komme mit diesen Symptomen wieder, dann sollte ich das am Empfang schildern. Aber ja, Sie können sich grundsätzlich mit einer Krankheit, die ein Patient hat, möglicherweise in der Praxis infizieren.



Coronavirus - Gefahr durch Lungeninfekt bleibt gering Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht allerdings keine großen Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung. © Foto: Reuters TV

ZEIT ONLINE: In Kinderarztpraxen sieht man manchmal separate Wartezimmer für Kinder, die zum Beispiel Windpocken oder Masern haben. Gibt es das auch in Hausarztpraxen?



Leson: Es stimmt, in Kinderarztpraxen gibt es manchmal separate Wartezimmer für Babys und für ältere, infektiösere Kinder, auch in Krankenhäusern gibt es das. Aber bei Hausarztpraxen ist es nicht üblich, ein spezielles Infektzimmer zu haben.

ZEIT ONLINE: Wie konkret schützen sich die Menschen, die in einer Arztpraxis arbeiten, um sich nicht bei einem Patienten anzustecken?



Leson: In einem begründeten Verdachtsfall ist die erste Schutzmaßnahme immer eine Schutzkleidung – also Mundschutz und Handschuhe – um sich selbst vor einer Übertragung durch die Luft zu schützen.

ZEIT ONLINE: Wenn ich mit den anfangs genannten Symptomen zum Arzt oder ins Krankenhaus gehe – kann es dann passieren, dass ich unter Quarantäne gestellt werde?