Tatsächlich gibt es Personen, die in ihrer Kindheit an den Geschlechtsorganen operiert wurden und damit glücklich leben (Krämer/Sabisch, 2017 Pdf). Gleichzeitig können geschlechtsangleichende OPs aber auch das Gegenteil bewirken, nämlich Geist und Körper dauerhaft beschädigen: Depressionen, Traumatisierungen, aber auch Probleme beim Sex oder Wasserlassen sind nur einige aus einer langen Liste an potenziellen Problemen. Seit Anfang der Nullerjahre haben sich diverse Organisationen, unter anderem auch die Bundesärztekammer, dafür ausgesprochen, Intersex-OPs nur sehr restriktiv durchzuführen. Forscher und Forscherinnen an der Ruhr-Universität in Bochum fanden aber heraus, dass die Häufigkeit von normangleichenden OPs nicht abnimmt (Hoenes et al., 2019 Pdf). 2016 operierten Ärzte mehr als 2.000 Kinder unter zehn Jahren an den Genitalien. Und das, obwohl die OPs aus medizinischer Sicht nicht immer notwendig wären.