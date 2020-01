Das neuartige Virus hinter der in China kursierenden Lungenkrankheit wird auch von Mensch zu Mensch übertragen. Das Expertenteam der chinesischen Gesundheitskommission teilte mit, das auch eine Infektion medizinischen Personals bestätigt sei. Der bekannte Lungenexperte und Chef des Teams, Zhong Nanshan, berichtete, dass zwei Fälle in der Provinz Guangdong nachweislich auf eine Übertragung des Coronavirus von Mensch zu Mensch zurückgingen. Insgesamt sind bereits mehr als 200 Infizierte in China erfasst.

Die neue Sars-Virus-Variante wurde auch bei Menschen in einigen anderen asiatischen Ländern nachgewiesen, die zuvor zumeist in der derzeit hauptsächlich betroffenen chinesischen Stadt Wuhan waren. In Europa wurden bisher keine Fälle bekannt. Vermutet wird, dass das Virus von Wildtieren auf den Menschen überging – wie auch schon der Sars-Erreger, der in den Jahren 2002 und 2003 eine Pandemie mit etwa 800 Toten auslöste.

Inzwischen wurde der Erreger auch bei Erkrankten in Peking, Shanghai und in der südchinesischen Provinz Guangdong nachgewiesen. Auch aus Thailand, Japan und Südkorea wurden vereinzelte Infektionen gemeldet. Bisher hatten die chinesischen Gesundheitsbehörden in ihren offiziellen Stellungnahmen immer erklärt, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch nicht nachgewiesen worden sei.

Xi fordert energisches Vorgehen

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping äußerte sich erstmals öffentlich zu der Gesundheitskrise und gab Anweisung, die Ausbreitung der Krankheit energisch einzudämmen. Die Sicherheit der Menschen und ihre körperliche Gesundheit habe "absoluten Vorrang", zitierte ihn das Staatsfernsehen.



Coronaviren verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen, allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers dazu. Der Sars-Ausbruch vor 18 Jahren war anfangs vertuscht worden, was eine schnelle Reaktion verhindert und die Verbreitung begünstigt hatte. Auch der damalige Erreger sprang höchstwahrscheinlich von einem Wildtier, mutmaßlich von Schleichkatzen, auf den Menschen über.