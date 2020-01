Die chinesische Regierung hat vor einer möglichen Mutation des neuartigen Coronavirus gewarnt. An dem Virus sind mittlerweile mindestens neun Menschen gestorben. Insgesamt seien 473 Fälle bestätigt, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Weitere 1.394 stehen unter Beobachtung, teilte Chinas Vizegesundheitsminister mit. Es bestehe die Gefahr, dass das Virus mutiere und sich noch stärker ausbreite. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berät am Abend in einer Krisensitzung darüber, ob sie einen internationalen Gesundheitsnotstand ausruft.

Die Sorgen vor einer Ausbreitung des Virus werden durch den intensiven Reiseverkehr rund um das chinesische Neujahrsfest am kommenden Samstag gesteigert. Nach chinesischen Angaben ist das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar. Chinas Vizegesundheitsminister warnte, es gebe Hinweise auf eine Grippe-ähnliche Übertragung des Virus über die Luft durch Tröpfcheninfektion. Die chinesische Gesundheitsbehörde kündigte verstärkte Desinfizierungen von Flughäfen und Bahnhöfen sowie in Einkaufszentren an.

In der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan, von wo die Krankheit ihren Ausgang nahm, wurde eine große Feier zum chinesischen Neujahr abgesagt. Die Frauen-Fußballqualifikationsspiele für die Olympischen Spiele wurden von Wuhan nach Nanjing verlegt. Wuhans Bürgermeister Zhou Xianwang forderte die Bewohnerinnen und Bewohner auf, die Stadt nicht zu verlassen. Besucherinnen und Besucher sollten Wuhan meiden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Am Flughafen und dem Bahnhof von Wuhan wurden außerdem Temperaturmessstationen für Passagiere eingerichtet, auch an Autobahn-Kontrollstellen sollte die Temperatur von Autofahrerinnen und Autofahrern gemessen werden.



Keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes

Die WHO berät bei einer Krisensitzung in Genf über die mögliche Ausrufung eines internationalen Gesundheitsnotstands. Damit verbinden sich schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung einer Krankheit. Die EU-Kommission versicherte, sie sei für den Fall einer Ausbreitung des Virus nach Europa gewappnet.

Die Bundesregierung rät wegen des Coronavirus derzeit nicht von Reisen nach China ab. "Im Moment sehen wir keinen Grund für eine Reisewarnung", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums gebe es keinen Grund, in Alarmismus zu verfallen. Es gebe derzeit auch keine betroffenen Deutschen. Insgesamt sei die Gefahr oder das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung sehr gering, sagte ein Sprecher.



Ein erster Krankheitsfall durch den neuen Erreger wurde aus den USA gemeldet. Auch die chinesische Sonderverwaltungszone Macau meldete einen ersten Fall. Einzelne Fälle von Erkrankungen durch den neuartigen Virus waren zuvor bereits aus Thailand, Japan, Südkorea und Taiwan gemeldet worden. Ein Verdachtsfall in Australien bestätigte sich nicht.