In den USA ist ein erster Fall einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus aus China festgestellt worden. Betroffen ist nach Angaben der US-Seuchenschutzbehörde CDC ein Patient in Seattle, der zuvor in China war. Wie die New York Times berichtet, handelt es sich dabei um einen im US-Bundesstaat Washington lebenden Mann, der die Region um die zentralchinesische Stadt Wuhan besucht hatte. Dort soll das Virus seinen Ursprung haben.

Das Virus mit dem Namen 2019-nCoV löst eine Atemwegserkrankung aus. Bisher sind sechs Menschen an der Infektion gestorben.

In China sind offiziellen Angaben zufolge 291 Menschen erkrankt, zudem hat es mehrere Fälle in anderen Ländern gegeben, etwa in Taiwan, Thailand, Japan, Südkorea. Auf den Philippinen und in Australien werden Verdachtsfälle noch geprüft. Alle betroffenen Patienten sollen sich zuvor in oder um Wuhan aufgehalten haben. Eine Gruppe Londoner Wissenschaftler hat in einem Ende vergangener Woche veröffentlichten Bericht die Zahl der Infizierten auf ungefähr 1.700 geschätzt.



Mehrere Länder haben vorsorglich Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Russland verschärfte die Kontrollen an der Grenze zu China und verhängte zusätzliche Hygienevorschriften an den Grenzübergängen. Am Moskauer Flughafen werden Passagiere, die aus China einreisen, auf Anzeichen einer Infektion überprüft. Ähnliche Maßnahmen werden auch auf verschiedenen Flughäfen in Japan, Südkorea, den USA, Italien, Indien, Bangladesch und Nigeria durchgeführt. Am Flughafen von Wuhan wird die Körpertemperatur von abreisenden Passagieren gemessen.



Das Bundesgesundheitsministerium sieht die Gefahr hierzulande als "sehr gering" an. Auf Untersuchungen an Flughäfen wolle man verzichten, da sie unverhältnismäßig seien, mögliche Maßnahmen würden in Abstimmung mit internationalen Partnern und abhängig vom aktuellen Sachstand diskutiert, sagte ein Sprecher.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will sich am Mittwoch bei einer Krisensitzung in Genf mit dem Virus beschäftigen. Nach einer Risikobewertung soll dort darüber entschieden werden, ob die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand ausruft. Einige Sorgen bereitet den Experten das nahende chinesische Neujahrsfest, an dem Millionen Chinesen innerhalb des Landes unterwegs sind.



Bei dem Erreger handelt es sich um eine Form des Coronavirus, der normalerweise harmlose Erkältungen verursacht, dessen Mutationen aber auch gefährlich sein können. Erstmals ist es auf einem inzwischen geschlossenen Fisch- und Geflügelmarkt in Wuhan registriert worden. Es kann nach neuen Erkenntnissen auch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer derartigen Übertragung ist, wird untersucht.