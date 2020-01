Das hängt entscheidend von seinen Bestandteilen ab. Rauch ist meist eine Mischung aus schwebenden Partikeln und Flüssigkeiten. Beides kann gefährlich sein. Zunächst wirkt Rauch meist reizend. Eine laufende Nase, brennende Augen und Husten treten sehr häufig auf, verschwinden oft aber wieder, wenn man dem Rauch nicht mehr ausgesetzt ist. Gefährlicher ist Kohlenmonoxid (CO), das frei wird, wenn beispielsweise Holz unvollständig verbrennt. CO, ein geruchloses und durchsichtiges Gas, bindet an Hämoglobin, den Farbstoff der roten Blutkörperchen, die eigentlich Sauerstoff durch den Körper transportieren sollen. CO aber verdrängt den Sauerstoff. Das kann dazu führen, dass der Mensch innerlich erstickt. Erste Symptome sind Müdigkeit, Schwindel, Verwirrung oder Kopfschmerz. Übrigens: Feuermelder, wie sie in Deutschland in den meisten Wohnungen angebracht sind, reagieren auf Kohlenmonoxid. Das Gas ist vor allem für Menschen gefährlich, die sich in direkter Nähe der Feuer befinden. An den meisten Orten im Bundesstaat New South Wales, der besonders stark betroffen ist, sind die CO-Werte nicht erhöht, wie Luftmessstationen zeigen.

Anders sieht es mit der Feinstaubbelastung aus. Die ist vielerorts viel zu hoch. Vor allem die Level der sehr kleinen Partikel (kleiner als 2,5 Mikrometer) haben über die vergangenen Wochen und Monate gesundheitsschädliche Werte erreicht. In einer Stellungnahme vom 16. Dezember erklärten mehrere australische Ärzteverbände den Rauch aufgrund der Waldbrände zum Gesundheitsnotstand. Die Luftverschmutzung sei elf Mal so hoch wie das Niveau, das als "gefährlich" gelte. Feinstaub ist besonders für Menschen mit Lungenproblemen riskant, etwa solche mit einer chronischen Bronchitis oder Asthma. Bei ihnen kann der eingeatmete Feinstaub die schon verringerte Leistung der Lungen noch verschlechtern. Im schlimmsten Falle kann das tödlich enden. Aber auch für anfällige Menschen wie Kinder oder Ältere sind so stark erhöhte Feinstaubwerte gefährlich, wie das Gesundheitsministerium betont. Medienberichten zufolge soll am Donnerstag eine ältere Frau am Flughafen von Canberra an den Folgen einer Atemwegsreizung verstorben sein.

1/11 Wegen der andauernden Buschbrände müssen diese Menschen den Küstenort Mallacoota im Bundesstaat Victoria verlassen. Das Militär rettete gestrandete Urlauberinnen und Urlauber mit Schiffen und Hubschraubern. Auch ein schwimmendes Krankenhaus wurde eingesetzt, um Verletzte zu versorgen, die sich an Strände gerettet hatten. © Justin McManus/​The Age/​Fairfax Media/​Getty Images 2/11 Rauchwolken über der Stadt Bairnsdale. In Australien brennt es jedes Jahr in den Sommermonaten. Allerdings gehen Klimaforscherinnen und -forscher davon aus, dass der menschengemachte Klimawandel das Ausmaß der Feuer verstärkt. © Glen Morey/​Reuters 3/11 Ein Känguru mit verbrannten Pfoten in den Armen einer freiwilligen Helferin. Während der Buschfeuersaison kommen nicht selten wilde Tiere aus dem Outback, die sonst scheu sind, in die Nähe von Menschen. Nicht, weil sie Hilfe suchen, sondern in Todesangst und auf der Suche nach Wasser. © Jill Gralow/​Reuters 4/11 In der Kleinstadt Tahmoor schützen Feuerwehrleute mehrere Grundstücke. Der Bundesstaat New South Wales verhängte ab Freitag erneut einen siebentägigen Notstand. © AAP Image/​Dean Lewins/​Reuters 5/11 Australiens Premierminister Scott Morrison auf einer Farm in Sarsfield. Morrison hat es in seiner Neujahrsansprache vermieden zu sagen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Situation bestehen könnte. © James Ross-Pool/​Getty Images 6/11 Ein zerstörtes Anwesen in Sarsfield. In ganz Australien sind seit Beginn der Feuersaison mehr als fünf Millionen Hektar Land verbrannt. © AAP Image/​News Corp Pool, Jason Edwards/​Reuters 7/11 Dieser Fuchskusu hat sich bei den Buschbränden schwere Verbrennungen zugezogen. Die Beuteltierart ist in Australien weit verbreitet. © Jill Gralow/​Reuters 8/11 Ein Feuerwehrmann löscht auf einer Farm in Mount Torrens. Anhaltende Hitze und Dürre haben in den vergangenen Wochen zu immer neuen sich ausbreitenden Buschbränden geführt. © AAP Image/​Kelly Barnes/​Reuters 9/11 Rauchschwaden ziehen über die ländliche Region Gippsland im Bundesstaat Victoria. Meteorologen rechnen am Wochenende erneut mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius und starken Winden, die die Flächenbrände weiter anheizen könnten. © Darrian Traynor/​Getty Images 10/11 Viele Menschen suchen vor den Feuern Schutz am Meer. So auch die Besitzer dieses Hundes in Mallacoota. © Courtesy of George Mills/​Social Media/​Reuters 11/11 Auf dem Franz-Josef-Gletscher in Neuseeland liegt Schnee, den der Rauch der australischen Buschfeuer verfärbt hat. © Social media/​Reuters

Aber Feinstaub und Kohlenmonoxid sind nicht alles: Wenn die Flammen bewohnte Gebiete erreichen, entstehen noch andere toxische Gase, die Menschen schaden können, sagt der Notfallmediziner und Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich. "Blausäuredämpfe bilden sich bei Bränden in Gebäuden, zum Beispiel wenn Mobiliar verbrennt oder Fußböden aus PVC." Fingen Kabel Feuer, entstünden außerdem giftige Salzsäuredämpfe, die die Atemwege angreifen können.