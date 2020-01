Millionen von Menschen in China befinden sich seit Tagen im Ausnahmezustand: Das Coronavirus 2019-nCoV hat das öffentliche Leben innerhalb kürzester Zeit lahmgelegt: Restaurants, viele Geschäfte und Kinos im Land bleiben geschlossen. Busse und Bahnen stehen still, Flughäfen sind dicht und Straßen leer. Niemand soll aus Großstädten etwa in der Provinz Hubei ausreisen. ZEIT ONLINE hat mit zwei Deutschen in China telefoniert. Beide waren in Wuhan, als die Epidemie ihren Anfang nahm und die Quarantäne begann.



Michel Leisner, Student: "Ich wollte nur weg aus der Stadt, habe mich widersetzt und bin gefahren"

Michel Leisner (31), Heidelberger Medizinstudent, verbringt seit Herbst 2019 ein Auslandsjahr in China. Ab Anfang Januar absolvierte er ein zweiwöchiges Praktikum in einer Klinik in Wuhan. Leisner konnte am 23. Januar noch abreisen, als die Behörden dabei waren, die Stadt abzuriegeln. Jetzt sitzt er im rund 400 Kilometer entfernten Hefei fest, einer Acht-Millionen-Metropole.



"Eigentlich wollte ich für meinen 31. Geburtstag vor einigen Tagen mit dem Zug von Hefei nach Chongqing fahren. Aber daraus wird in absehbarer Zeit wohl nichts. Meine Wohnung in Hefei darf ich nur in dringenden Fällen für kleinere Einkäufe verlassen. Bis zum 23. Januar war ich noch als deutscher Austauschstudent an einer Klinik in Wuhan. Genau in der Zeit brach das Coronavirus aus. Auch in dem Krankenhaus, in dem ich arbeitete, wurden Corona-Patienten behandelt.

Der Medizinstudent Michel Leisner © privat

In Wuhan selbst war in der Woche des Ausbruchs keine Unruhe zu spüren. Uns wurde von der Klinikleitung natürlich gesagt, dass wir immer Mundschutz und Kopfhaube tragen sollten, uns noch öfters die Hände waschen sollten als sonst. Das Virus verbreitet sich per Tröpfchen- oder Schmierinfektion, das heißt, wenn man jemandem die Hand schüttelt und sich danach an die Nase greift und die Keime in die Atemwege kommen, hat man sich angesteckt. Aber der Klinikalltag ging normal weiter.

Bis zum 20. Januar, der Tag, an dem sich herausstellte, dass das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Am 21. Januar rief mich dann sogar die Heidelberger Universität an und schlug mir vor, sofort nach Deutschland auszufliegen. Das habe ich aber abgelehnt, weil ich weiter in China bleiben und studieren möchte. Außerdem hatte ich ja bereits meinen Geburtstag hier geplant.

Doch dann hieß es plötzlich vonseiten der Universität und des Krankenhauses, dass man die Stadt nur noch aus wichtigen Gründen verlassen dürfe. Es gab aber keine militärische Abriegelung der Stadt wie in anderen Orten Chinas. Also habe ich meinem Arbeitgeber erklärt, dass meine Tätigkeit nun in Wuhan beendet sei und ich weiter nach Hefei fahren würde, der nächsten Station meines Auslandsaufenthaltes.

Die Beamten sagten, meine Freiheit sei nicht generell eingeschränkt, ich solle aber die Wohnung, wenn möglich, vierzehn Tage nicht verlassen. Michel Leisner

Kurz vor meiner Abreise aus Wuhan am 23. Januar, als ich schon alles gepackt hatte, rief mich dann die Uni in Hefei an. Man bat mich, in Wuhan zu bleiben. Aber ich wollte einfach nur weg aus der Stadt, ich habe mich widersetzt und beschlossen, trotzdem zu fahren. Dann ging alles ganz schnell. Vier Stunden bevor mein Zug fahren sollte, kam dann die Nachricht, dass Wuhan komplett abgeriegelt und der öffentliche Nahverkehr, Züge, Flüge und Busse eingestellt werden. Ich bin dann gar nicht erst zum Bahnhof gefahren, sondern habe ein Taxi genommen. Der Taxifahrer hat mich in die Nachbarstadt gefahren, über Seitenstraßen, um die großen Verkehrsachsen und die Kontrollen zu vermeiden. Das war mein großes Glück.

Die Uni in Hefei reagierte wenig freudig auf meine Ankunft in der Stadt. Sie drohte mir mit disziplinarischen Konsequenzen, für den Fall, dass ich jemanden anstecken würde. Das könnte im schlimmsten Fall meine Ausreise bedeuten.

Als ich schließlich in meiner Wohnung in Hefei ankam, bekam ich sofort Besuch von ein paar Polizeibeamten. Sie waren aber recht freundlich und fragten mich nur, ob ich Fieber hätte, mich matt und abgeschlagen fühlte oder ein Kratzen im Hals spüre. Ich erklärte ihnen auf Chinesisch, dass ich mich ganz gesund fühle und fragte sie auch zu meinen Rechten aus. Die Beamten sagten, meine Freiheit sei nicht generell eingeschränkt, ich solle aber die Wohnung, wenn möglich, vierzehn Tage nicht verlassen. Erst wenn ich zwei Wochen lang ohne Symptome bleibe, ist eine Ansteckung komplett ausgeschlossen. Auch soll ich keinen Besuch empfangen.

Ich verbringe die Tage damit, Nachrichten zu schauen und mich über WeChat-Gruppen zu informieren, über die in China alles läuft. In den sozialen Medien gibt es kein anderes Thema. Michel Leisner

Meine Quarantäne beziehungsweise mein Hausarrest dauert jetzt noch bis zum 6. Februar. Ich verbringe die Tage damit, Nachrichten zu schauen und mich über WeChat-Gruppen zu informieren, über die in China alles läuft. Aus einer Studentengruppe in Hefei bin ich allerdings schon rausgeflogen, weil ich in dem Chat einen Witz über meine mögliche Infektion gemacht habe. Da haben die mich sofort gesperrt. In China gibt es gerade in den sozialen Medien kein anderes Thema. Man hört auch in den Nachrichten, dass die Behörden mittlerweile die ganze Provinz um Wuhan abgeriegelt haben.

Jeden Morgen ruft mich jemand von der lokalen Verwaltung an und fragt mich, ob ich mich krank fühle, wie hoch meine Temperatur ist. Wenn ich für Einkäufe rausgehe, sind die Straßen fast leer. Sehr viele Menschen tragen Mundschutz. Schulen und meine Uni in Hefei sind alle geschlossen. Die Uni hat jetzt auch angeordnet, dass keine Studenten aus Hefei in die Unterrichtsräume zurückkehren sollen und die Ferien rund um das Frühlingsfest wurden verlängert. Ich versuche jetzt einfach, die Zeit in der Wohnung rumzukriegen, bislang ist auch noch kein komplett gesunder junger Mensch am Virus gestorben. Ich denke, dass ich gesund bin. Aber es hilft jetzt nur, abzuwarten."

Sebastian Scholze, Leiter eines Sprachlernzentrums: "Anfangs war ich auch etwas panisch, auf Social Media wird viel aufgebauscht"

Sebastian Scholze (34) zog 2013 von Berlin nach Wuhan. Dort lebt er mit seiner chinesischen Frau und dem gemeinsamen fünfjährigen Sohn. Scholze leitet das Goethe-Sprachlernzentrum an der Universität der Wissenschaft und Technik Zentralchina und organisiert dort Deutschkurse. Die Familie hofft, am Samstag aus der Stadt zu kommen und nach Deutschland ausgeflogen zu werden.

"Eigentlich war die Lage bis zum Dienstag, den 21. Januar, ruhig in Wuhan. Bis dahin wurde von den chinesischen Behörden kommuniziert, dass das Risiko einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung relativ gering sei. Am Dienstag sagten sie dann plötzlich, dass der Virus doch durch Menschen übertragen würde. Das war der vorletzte Tag unserer Sprachkurse, bevor die Feiertage zum Neujahrsfest begannen. Unsere Kursteilnehmer waren total angespannt, danach haben wir das Sprachlernzentrum auch geschlossen.

Dass sich die Stimmung drehte, hat man direkt im Stadtbild gesehen: Die Leute waren total aufgeregt, viele sind in die Apotheken gelaufen, um sich Masken zu besorgen oder haben Großeinkäufe in den Supermärkten gemacht, um sich auf die kommenden Tage vorzubereiten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch riegelten die Behörden dann auch die Stadt ab, seitdem kann niemand mehr raus. Der Stimmungswechsel hat sich auch durch die sozialen Medien verstärkt. In Wuhan leben 10 Millionen Menschen, jeder von denen hat bestimmt mindestens ein Social-Media-Profil. In den Netzwerken verbreiten Leute dann viel Hörensagen. Jeden Tag sehe ich Posts, in welchen von Neuerkrankungen berichtet wird. Da wird viel aufgebauscht, viel gehyped. Anfangs war ich selbst auch etwas panisch, weil man ja ständig dieser Reizüberflutung durch die Medien ausgesetzt ist. Man wusste gar nicht mehr, was stimmt und was nicht. Meine Frau ist da eher der Ruhepol. Sie meint, man dürfe sich nicht nervös machen lassen und müsse versuchen, sein Leben so normal wie möglich zu gestalten. Mittlerweile will man auch hier vor Ort gegen Fake-News vorgehen.

Die Leute tragen hier zwar Masken, aber sind nicht total vermummt, wie man das in manchen Medienberichten sieht. Sebastian Scholze

Mit den Neujahrsfeiertagen hat sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt. So wie die Weihnachtsfeiertage in Deutschland, verbringt man diese Tage hier auch mit der Familie, niemand geht zur Arbeit oder in die Schule. Nur werden in diesem Jahr die meisten Unternehmen, Schulen und Kindergärten nach den Feiertagen erst mal geschlossen bleiben.



Die Grundversorgung ist nach wie vor gewährleistet, Supermärkte und Apotheken haben geöffnet. Es gibt Strom und Wasser, wir haben Zugang zum Internet. Wenn wir einkaufen gehen müssen, geht nur einer von uns raus, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Wir versuchen, unsere Einkäufe dann zu erledigen, wenn nicht so viele Menschen unterwegs sind, etwa kurz vor Ladenschluss. Die Leute tragen hier zwar Masken, aber sind nicht total vermummt, wie man das in manchen Medienberichten sieht. Wenn wir nach Hause kommen, waschen wir sofort die Klamotten und desinfizieren alles.

Auf den Straßen ist sehr wenig los, was auch damit zu tun hat, dass der öffentliche Nahverkehr eingestellt wurde. Mit dem eigenen Auto kann ich mich aber relativ frei innerhalb des Bezirks bewegen, da gibt es keinerlei Straßensperren. Nur raus aus der Stadt kann man eben nicht, da haben die Behörden Checkpoints eingerichtet, die einen nicht vorbeilassen. Auch die Bahnhöfe und Flughäfen sind abgeriegelt. Die vielen chinesischen Apps, mit denen man normalerweise Flüge buchen kann, funktionieren nicht mehr.

Die Chinesen in Wuhan reagieren sehr verständnisvoll auf die Abriegelung ihrer Stadt, sie wollen die Krise nicht noch weiter verschärfen. Sebastian Scholze

Laut den Quarantäne-Auflagen der Regierung sollen die Bewohner und Bewohnerinnen Wuhans keinen Freizeitbeschäftigungen außerhalb ihrer Wohnung nachgehen. Man hat keine Möglichkeit, in eine Shopping-Mall, ein Kino oder ein Restaurant zu gehen. Die vergangenen Tage haben meine Frau, mein Sohn und ich also zu Hause ausgeharrt, so wie alle anderen in Wuhan. Mittlerweile haben auch die chinesischen Behörden über Social Media Tipps veröffentlicht, wie man sich in der Wohnung die Zeit vertreiben kann, vor allem mit kleinen Kindern. Da steht dann so was wie "Verstecken spielen" oder "Blinde Kuh". Für Deutsche ist das wahrscheinlich selbstverständlich, aber für Chinesen, die viel mehr Zeit im Digitalen verbringen, sind das hilfreiche Tipps. Nach den Neujahrsfeiertagen wollte eine chinesische Produktionsfirma eigentlich einen neuen Blockbuster in die Kinos bringen, aber nachdem die alle geschlossen sind, haben sie den Film kurzerhand im freien Fernsehen gezeigt.

Die Chinesen in Wuhan reagieren ohnehin sehr verständnisvoll auf die Abriegelung ihrer Stadt, sie wollen die Krise nicht noch weiter verschärfen. Man will ein guter Bürger sein, nicht durch das Raster fallen, nicht für irgendetwas verantwortlich sein. Die Ausländer in Wuhan sind da zum Teil anderer Meinung, die wollen die Stadt natürlich so schnell wie möglich verlassen. Wir warten auch gerade auf den Bescheid, ob wir Ende dieser Woche nach Deutschland ausfliegen dürfen. Das Problem bei uns ist, dass meine Frau und mein Sohn die chinesische Staatsbürgerschaft haben, weshalb nicht sicher ist, ob die chinesischen Behörden einer Ausreise zustimmen werden. Die deutschen Behörden haben da eine klare Einstellung: Die Kernfamilie darf mit, mit oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ob die Chinesen das genauso sehen, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.

Die gesamte Berichterstattung zum Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.