Das neue Coronavirus, das sich von China aus ausbreitet, ist erst seit Wochen bekannt. Das meiste, was derzeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern veröffentlicht und von Medien berichtet wird, ist vorläufig. Das neue Virus zu verstehen, ist ein Prozess. Lesen Sie hier, was bisher als gesichert, als wahrscheinlich und als noch unsicher gelten kann.



Was wir sicher wissen

Das neue Virus ist verwandt mit Sars und Mers

Das neuartige Virus mit dem vorläufigen Namen 2019-nCoV ist ein Erreger aus der Familie der Coronaviren. Diese Viren können Menschen und verschiedene Tiere infizieren. Bei Menschen können sie harmlose Erkältungen auslösen bis hin zu tödlich verlaufenden Krankheiten. Coronaviren sind auch Verursacher des Schweren Akuten Atemwegssyndroms, kurz Sars, sowie von Mers, was für Middle East Respiratory Syndrome steht. Während der bisher größten Sars-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003 starben weltweit 774 Menschen. An Mers sind seit 2012 mehr als 800 Menschen gestorben. Wie seine Verwandten kann auch das neue Coronavirus 2019-nCoV bei Infizierten teils schwere Lungenentzündungen auslösen.

Häufige Symptome sind Fieber und Husten

Manche Infizierte haben wenige oder gar keine Krankheitszeichen, andere erkranken schwer oder sterben sogar an den Folgen einer Lungenentzündung. Symptome, die den ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zufolge recht häufig sind, sind Fieber, Husten und Atemnot. Aber auch Muskel- und Kopfschmerzen sowie Durchfall können auftreten (The Lancet: Chen et al., 2020). Wenn Medizinerinnen und Mediziner die Patienten im Krankenhaus per Computertomographie untersuchen, sehen sie in vielen Fällen Zeichen einer beidseitigen Lungenentzündung.

Der Ausbruch nahm seinen Ursprung in Wuhan

Woher kam das neue Coronavirus? Das Coronavirus 2019-nCoV tauchte erstmals im Dezember 2019 auf einem Fisch- und Wildtiermarkt im zentralchinesischen Wuhan auf.

Ausgehend von der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat sich das Virus weiter ausgebreitet. Dort wurden die ersten Fälle, in denen Menschen damit infiziert waren, nachgewiesen (The Lancet: Huang et al. 2020). Mittlerweile sind Tausende Fälle bekannt, der Großteil davon in China. Allerdings haben inzwischen auch mehr als 20 weitere Staaten Infektionen mit 2019-nCoV gemeldet. Anfang Februar wurde zudem der erste Todesfall außerhalb Chinas bekannt – auf den Philippinen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht auf ihrer Webseite regelmäßig die aktuellen Zahlen zum Ausbruch. Ob ein Wildtiermarkt der Ursprung des Ausbruchs war, ist unsicher.



Das Virus stammt ursprünglich aus Fledermäusen

Chinesische Wissenschaftler haben in Proben aus Lungensekret von infizierten Patienten das Erbgut des neuen Coronavirus untersucht. Demnach ähnelt es dem Sars-Coronavirus, das ursprünglich aus Fledermäusen stammt, zu etwa 79 Prozent (The Lancet: Lu et al., 2020). Noch näher verwandt ist 2019-nCoV allerdings mit Sars-ähnlichen Viren, die 2018 in Fledermäusen gefunden wurden. Das Erbgut war in diesen Fällen zu 88 Prozent identisch. "Es ist sehr sicher, dass das Virus ursprünglich in Fledermäusen zirkuliert ist", sagt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Dass es direkt von Fledermäusen auf den Menschen überging, ist aber nicht gesichert.