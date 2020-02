Die 20 deutsche Staatsangehörigen, die am Sonntag aus Wuhan zurückgekehrt sind, haben sich nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. "Wir sind erleichtert. Alle Testergebnisse auf das neuartige Coronavirus der Rückkehrerinnen und Rückkehrer in Berlin sind negativ", sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).



Bei der Gruppe der Rückkehrer handelt es sich um 16 Erwachsene und vier Kinder, die nach Berlin gebracht wurden. Derzeit befinden sich die Familien in einem Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Südosten der Stadt in Quarantäne, wo sie auch noch zwei Wochen lang bleiben sollen. Kalayci zufolge sei die 14-tägige Quarantäne – also für die Dauer einer längstmöglichen Inkubationszeit unter Beobachtung – "eine Maßnahme, um die Betroffenen selbst und die Bevölkerung zu schützen". Der Bevölkerungsschutz habe höchste Priorität für sie, betonte die Berliner Senatorin.

Die Rückkehrenden waren mit einer Bundeswehrmaschine von Wuhan ausgeflogen worden und in Berlin-Tegel gelandet. Von dort aus wurden sie umgehend in die Quarantäne-Station gebracht, die auf dem Klinikgebiet in Köpenick eingerichtet worden war. Nach Angaben des DRK-Klinikums befindet sich die Station nicht unmittelbar in der Klinik, sondern in einem Verwaltungsgebäude, strikt getrennt von der regulären Patientenbetreuung. In den kommenden 14 Tagen werden sie auch von verschiedenen Personen betreut, die aber nicht zum Mitarbeiterstamm der DRK-Kliniken gehören.



Bereits am Sonntag waren die Rückkehrer und Rückkehrerinnen auf das Virus untersucht worden, die Auswertung der Proben erfolgte am Universitätsklinikum Charité. In den kommenden 14 Tagen sollen alle vier Tage lang Speicheltests wiederholt werden, um eine Infektion voll ausschließen zu können. Sollte dann eine Infektion nachgewiesen werden, würde die Charité laut Gesundheitssenatorin Kalayci die Behandlung übernehmen. Dort gebe es eine spezielle virologische Abteilung mit bundesweit anerkannten Experten und Expertinnen.



Laut Gesundheitsorganisation WHO kann eine Infektion mit dem Virus milde Symptome wie Schnupfen, Halsweh, Husten und Fieber hervorrufen. Aber auch eine Lungenentzündung und Atembeschwerden sind möglich. Derzeit seien die Menschen auf dem Gelände des DRK-Klinikums aber wohlauf, hieß es seitens der medizinischen Leitung.

Mehr als 900 Menschen an Coronavirus gestorben

Es ist die zweite Rückholaktion mit einem Bundeswehrflugzeug: Vor gut einer Woche waren rund 100 deutsche Staatsbürger und Familienangehörige in Frankfurt am Main angekommen. Auch diese Passagiere wurden unter Quarantäne gestellt – die meisten in einer Kaserne im pfälzischen Germersheim.

Derweil steigt die Zahl der Infizierten auf dem chinesischen Festland. Dort gibt es nach Angaben von Chinas Gesundheitskommission nun mehr als 40.000 Fälle. Die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen stieg um 3.062 auf 40.171 Fälle. In den vergangenen 24 Stunden wurden landesweit weitere 97 neue Todesfälle bestätigt – insgesamt sind bisher 908 Menschen an dem Virus verstorben. Allein in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Stadt Wuhan ausgebrochen war, kamen 2.618 neue Infektionen und 91 Todesfälle hinzu.



Außerhalb des chinesischen Festlands sind bisher 300 Erkrankungsfälle bestätigt – 14 davon in Deutschland. Mit den neuen Infektions- und Todeszahlen sind an dem neuen Coronavirus mittlerweile mehr Menschen erkrankt oder sogar verstorben als an dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (Sars). Bei der Pandemie 2002/2003 waren laut WHO 8096 Menschen erkrankt, weltweit starben daran 774 Personen. Allein in Festland-China und Hongkong hatte es 648 Todesfälle geben.