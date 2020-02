Das Coronavirus breitet sich wieder schneller aus, nachdem der Anstieg neuer Erkrankungen zwei Tage in Folge leicht zurückgegangen war. In ganz China wurden inzwischen 34.546 Infektionen bestätigt. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission sind dies 3.399 mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der Toten wuchs um 86 auf 722.

Aus der zentralchinesischen Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Metropole Wuhan ausgebrochen war, werden mittlerweile 24.953 bestätigte Infektionen mit dem Erreger 2019-nCoV gemeldet sowie 81 neue Todesopfer.

In China sind außerdem die ersten ausländischen Todesopfer bestätigt worden. Wie die US-Botschaft in Peking am Samstag mitteilte, kam ein mit dem Virus infizierter 60-jähriger US-Bürger in Wuhan am 6. Februar ums Leben. Auch ein Japaner starb in Wuhan, wie Japans Außenministerium mitteilte. Demnach handelte es sich um einen Mann in seinen 60ern, bei dem eine Infektion mit dem Virus vermutet wurde. Der Patient habe an einer schweren Lungenentzündung gelitten.

Bundesregierung fliegt weitere Deutsche aus

Außerhalb von Festland-China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern über 270 weitere Fälle, davon 14 in Deutschland. In Bayern ist ein weiterer Infektionsfall – der zwölfte – nachgewiesen worden. Das teilt das bayerische Gesundheitsministerium mit. Es handele sich um die Frau eines Mannes, der für den Autozulieferer Webasto arbeite und in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet worden sei. Die Erkrankte werde nun wie ihr Mann medizinisch überwacht und in einer Münchner Klinik isoliert behandelt, hieß es. Weitere Einzelheiten teilte das Ministerium nicht mit.

Am Wochenende möchte die Bundesregierung weitere Deutsche mit Angehörigen aus Wuhan zurückholen. Es gebe dort "einzelne Personen", die sich erst nach dem Rückholflug am vergangenen Samstag gemeldet oder es nicht rechtzeitig zum Flughafen geschafft hätten, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. "Wir bemühen uns intensiv darum, auch diesen Personen eine Ausreise zu ermöglichen." Insgesamt sollen etwa 20 Menschen nach Deutschland kommen. Möglicherweise können sie mit einer größeren Gruppe von Briten ausfliegen. Sie sollen laut Spiegel in einer Klinik in Berlin-Köpenick in Quarantäne kommen.

Wegen der neuen Lungenkrankheit hatte die Bundeswehr bereits Anfang Februar Deutsche und ihre Angehörige mit einer Sondermaschine aus der stark vom Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan zurückgeholt. Rund 120 Passagiere des Fluges sind seit ihrer Rückkehr in einer Kaserne im pfälzischen Germersheim in Quarantäne. Bei zwei Passagieren war das Virus festgestellt worden.



