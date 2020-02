Rund 20 weitere Deutsche sollen am Sonntag in einer Sondermaschine aus dem chinesischen Wuhan, das schwer vom Coronavirus betroffen ist, nach Deutschland zurückkehren. Nach Angaben der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sollen sie auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen.

"Die Bundesregierung hat entschieden, weitere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Wuhan in Berlin landen zu lassen", sagte Kalayci. Sie sind laut Auswärtigem Amt "einzelne Personen", die sich erst nach dem Rückholflug am vergangenen Samstag gemeldet oder es nicht rechtzeitig zum Flughafen geschafft hätten. Genauere Angaben zu den Rückkehrenden gab es am Samstag zunächst nicht. Auch viele Details zu dem Flug selbst waren noch nicht bekannt.

Laut Gesundheitsverwaltung sollen die deutschen Staatsangehörigen am Flughafen Tegel von einem Amtsarzt in Empfang genommen werden. Dieser soll prüfen, ob bei Passagieren und Passagierinnen während des Fluges Symptome aufgetreten sind. Sie sollen in einem Isolierbereich in den DRK-Kliniken im Stadtteil Köpenick am südöstlichen Stadtrand von Berlin untergebracht werden. Alle Passagiere würden auf das Coronavirus getestet. Mit einem Ergebnis wird für Montagmittag gerechnet. Die Betroffenen sollen nach den derzeitigen Plänen 14 Tage in dem Krankenhaus bleiben, untersucht und gegebenenfalls behandelt werden.

Der Spiegel hatte gemeldet, dass die Deutschen möglicherweise mit einer Maschine mitfliegen, die eine größere Gruppe von britischen Staatsangehörigen zurückholen soll. Das britische Außenministerium hatte zuvor angekündigt, weitere Briten und Britinnen sowie deren Familienmitglieder mit einem Charter-Flug am Wochenende aus Wuhan auszufliegen. Eine Sprecherin bestätigte, dass dabei auch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger anderer europäischer Länder mitreisen sollen. Ob und wie viele Deutsche dabei sein werden, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Bereits vor einer Woche waren etwa 100 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und deren Familienangehörige mit einer Maschine der Bundeswehr nach Frankfurt am Main geflogen. Zwei von ihnen wurden positiv auf das Virus getestet.



Rund 35.000 Infizierte in China

Unterdessen steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in China auf 34.546 und die Zahl der Toten auf 722 an. Außerhalb von China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern über 270 weitere Fälle, davon 14 in Deutschland.

In Europa ist die Zahl der Infizierten mit dem Bekanntwerden fünf neuer Fälle in Frankreich auf mindesten 37 gestiegen. Die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn teilte mit, ein Kind und vier Erwachsene mit britischer Staatsbürgerschaft seien in Frankreich positiv auf das Virus getestet worden. Zwölf Fälle in Deutschland gehen auf eine chinesische Mitarbeiterin des bayerischen Autozulieferers Webasto zurück. Auch wurden zwei aus China ausgeflogene Rückkehrer positiv getestet. Zudem gibt es nach Angaben (Stand von Freitagabend) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Fälle in Italien, Großbritannien, Russland, Belgien, Finnland, Spanien und Schweden.

WHO arbeitet mit Social Media gegen Falschinformationen

Die WHO geht zudem nach eigenen Angaben gegen die Verbreitung von Falschinformationen bezüglich des neuen Virus vor. Sie sorgten für Verwirrung und Angst in der Bevölkerung, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Wir bekämpfen daher auch die Trolle und Verschwörungstheoretiker, die falsche Informationen verbreiten und damit die Arbeit gegen den Ausbruch unterlaufen", sagte Tedros. Man sei dafür mit zahlreichen sozialen Netzwerken in Kontakt. "Wir haben sie gebeten, falsche Informationen herauszufiltern und korrekte Infos von vertrauenswürdigen Quellen zu begünstigen." Über Instagram und YouTube habe die WHO zudem den Kontakt zu Influencern und Influencerinnen gesucht und darum gebeten, sachliche Nachrichten über das Virus zu verbreiten. Dabei liege der Fokus laut Tedros auf der Region Asien-Pazifik.

Laut einer Studie chinesischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen könnte das neuartige Virus auch über Fäkalien übertragbar sein. Einige Patienten in einem Krankenhaus in Wuhan hätten vor dem Auftreten von Fiebersymptomen und Atembeschwerden zuerst unter Durchfall und Übelkeit gelitten, heißt es in einer im Journal of the American Medical Association veröffentlichten Arbeit.

Der Krankheitsverlauf habe bei zehn Prozent von 138 Erkrankten mit Durchfall und Übelkeit begonnen, schreiben die Wissenschaftler. Sie gaben an, sich bei den frühen Fällen der erstmals im Dezember in Wuhan aufgetreten Krankheiten vor allen auf Atemwegssymptome konzentriert zu haben. Dabei könnten mit dem Verdauungstrakt verbundene Symptome übersehen worden sein.

Auch das Sars-Virus, das genauso wie die neuartige Erkrankung durch Coronaviren ausgelöst wird, hatte sich während der Epidemie Anfang der Nullerjahre teilweise so übertragen. David Fisman, Epidemiologe an der Universität Toronto warnte, die Ansteckung über Fäkalien könne vor allem in Krankenhäusern eine neue Herausforderung für die Eindämmung der Viruserkrankung darstellen. Als Hauptübertragungsweg des Virus gilt weiterhin eine Tröpfcheninfektion über den Husten eines Erkrankten.