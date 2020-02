Wegen des Ausbruchs des Coronavirus hat die australische Regierung ein Einreiseverbot für Reisende aus China verhängt. Von dem Verbot ausgenommen seien australische Staatsbürger und Menschen mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung sowie deren Angehörige, sagte Premierminister Scott Morrison. Das Außenministerium hat seine Reisehinweise für China verschärft und empfiehlt Australiern nun, auf Reisen nach China zu verzichten.

Das Einreiseverbot werde von den Grenzbehörden ab sofort umgesetzt, kündigte Morrison an. Die von dem Verbot ausgenommenen Reisenden müssten sich bei ihrer Rückkehr ins Land in eine zweiwöchige "Selbstquarantäne" begeben, sagte er. Damit folgt Morisson dem Beispiel der US-Regierung, die bereits einen Tag zuvor ein ähnliches Einreiseverbot verhängt hatte. Die Ausnahmen beim US-Verbot sind dieselben wie bei der australischen Regelung, auch die USA gaben eine Reisewarnung aus.



China kritisierte US-Reisebeschränkung

Die chinesische Regierung hatte die USA wegen des Reiseverbots kritisiert. Sie zeuge "gewiss nicht von Wohlwollen", sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Reisebeschränkungen abgeraten habe, hätten die USA "überstürzt den gegenteiligen Weg eingeschlagen".

Die "Worte und Handlungen gewisser US-Vertreter" entsprächen weder den Fakten noch seien sie "angemessen". Kritik hatte sich auch US-Handelsminister Wilbur Ross eingehandelt. Wie die New York Times berichtet, sagte er in einem Interview mit dem Sender Fox Business, der Ausbruch des Virus könnte dabei helfen, Arbeitsplätze in China zurück in die USA zu verlagern. Unternehmen müssten den Virus bei der Planung ihrer Lieferketten mitbedenken.

Die WHO hatte wegen des Virus den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Verbunden ist damit vor allem die Veröffentlichung konkreter Handlungsempfehlungen an alle Länder, um das Virus einzudämmen. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte bei der Bekanntgabe der Entscheidung betont, es handele sich nicht um ein "Misstrauensvotum" gegen China. Reise- und Handelsbeschränkungen seien nicht nötig.



Sieben Fälle in Deutschland gemeldet

Australien hatte am vergangenen Samstag die ersten drei Coronavirusfälle gemeldet, inzwischen liegt die Zahl der Infizierten in dem Land bei neun. Insgesamt sind weltweit knapp 12.000 Fälle registriert worden. Die Zahl der Verdachtsfälle liegt bei über 15.000, gestorben sind 259 Menschen, alle von ihnen in China. Insgesamt hat sich das Virus auf 27 Länder ausgebreitet, außerhalb Chinas sind bislang etwas mehr als hundert Personen betroffen.



In Deutschland haben sich sieben Menschen mit dem Virus infiziert. Mindestens sechs von ihnen befinden sich nach Angaben von Ärzten in gutem Zustand, zu einem Fall hat es noch keine Information gegeben. Eine Maschine der Luftwaffe, die mehr als hundert Deutsche aus Wuhan zurückbringen soll, ist bereits gestartet und soll am Morgen am Flughafen Frankfurt am Main eintreffen. Laut Außenminister Heiko Maas ist von den aus China ausgeflogenen Deutschen keiner infiziert. Dennoch gilt für sie nach ihrer Ankunft eine zweiwöchige Quarantäne an einem Bundeswehrstandort in Rheinland-Pfalz. Auch andere Länder wie die USA und Japan ließen Staatsangehörige ausfliegen.