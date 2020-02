In Deutschland ist die Zahl der Erkrankungen an dem neuartigen Coronavirus auf zwölf gestiegen. Das bayerische Gesundheitsministerium bestätigte zwei weitere Infektionen. Bei den neuen Betroffenen handele es sich um einen weiteren Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto sowie das zweite Kind eines zuvor erkrankten Mitarbeiters.

In Bayern sind damit inzwischen zehn Fälle bekannt. Hinzu kommen zwei erkrankte Personen, die am Wochenende von der Bundeswehr aus China zurückgeholt worden waren. Sie befinden sich inzwischen zur Behandlung in der Uniklinik Frankfurt am Main.

Den in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen geht es so weit gut. Die Betroffenen aus Bayern, darunter der Vater und seine beiden Kinder, seien in gesundheitlich stabilem Zustand, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Einige Infizierte hätten grippeähnliche Symptome gezeigt.



G7-Staaten beschließen Maßnahmen gegen Epidemie

Angestellte des Unternehmens Webasto hatten sich bei einer aus China zu einer Schulung angereisten Kollegin angesteckt. Webasto kündigte an, seine Firmenzentrale in Stockdorf im Landkreis Starnberg bis Dienstag kommender Woche zu schließen.



Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums haben sich Vertreterinnen und Vertreter der G7-Staaten indes über Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie verständigt. "Die Minister verabredeten ein so weit als möglich abgestimmtes Vorgehen bei den Reisebestimmungen und Vorsichtsmaßnahmen, bei der Erforschung des neuen Virus und bei der Zusammenarbeit mit der WHO, der EU und China", teilte das Gesundheitsministerium mit.

"Eine angemessene Reaktion auf das Virus kann nur international und europäisch abgestimmt erfolgen", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn demnach. Am Dienstag wolle sich der CDU-Politiker mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen aus Großbritannien und Frankreich treffen.