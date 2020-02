Mehr als 120 Passagiere sind mit einem Flugzeug der Bundeswehr von der chinesischen Millionenstadt Wuhan zum Rückflug nach Deutschland aufgebrochen. Das berichtete die Einsatzleitung auf Twitter. Das Flugzeug wird am Samstagmittag in Deutschland erwartet. Auf dem Rückflug aus dem vom Coronavirus schwer betroffenen Gebiet legt der Jet noch einen Zwischenstopp in Moskau ein.

An Bord der Maschine befinden sich neben rund 90 Bundesbürgern auch Staatsbürger anderer Nationen. Das Flugzeug der Bundeswehr war am frühen Samstagmorgen nach einem zehnstündigen Flug in Wuhan gelandet. Auch die USA, Japan und andere Länder haben bereits Staatsbürger aus der Metropole geholt oder planen Rückholaktionen.



Quarantäne in Rheinland-Pfalz

Es gebe unter den Passagieren niemanden, der infiziert sei, und auch keine Verdachtsfälle, sagte Außenminister Heiko Maas in Berlin. Die Teilnahme an dem Rückholflug ist freiwillig. Beim Hinflug seien an Bord der Maschine auf Bitten Chinas 10.000 Schutzanzüge mitgenommen worden, die vor Ort gebraucht würden, sagte Maas.

Nach der Landung am Flughafen Frankfurt sollen die Passagiere für die Inkubationszeit von 14 Tagen in Quarantäne kommen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist dafür eine zentrale Unterbringung in einer Ausbildungskaserne auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Dieser liegt etwa 100 Kilometer vom Frankfurter Flughafen entfernt.

Das Virus breitet sich unterdessen weiter aus. Die Zahl der Infizierten in China stieg bis Samstag auf 11.791. Mit 46 neuen Todesfällen sind 259 an der Lungenkrankheit gestorben, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Es war der bisher stärkste Anstieg der Zahlen innerhalb eines Tages. Außerhalb der Volksrepublik sind in rund 25 Ländern rund 150 Infektionen gezählt.

Das Coronavirus breitete sich von Deutschland offenbar erstmals auch nach Spanien aus. Das spanische Gesundheitsministerium bestätigte einen Infektionsfall auf der Kanareninsel La Gomera. Der Patient, der wegen der Erkrankung in einem Krankenhaus isoliert worden sei, gehöre zu einer Gruppe aus fünf Menschen, die Kontakt mit einem Infizierten in Deutschland gehabt hätten. Sie alle stünden nun unter der Beobachtung der örtlichen Gesundheitsbehörden.

In Deutschland, wo sich erstmals auch ein Kind angesteckt hat, liegt die Zahl der Infizierten inzwischen bei sieben. Der Vater ist ein infizierter Mann aus dem Landkreis Traunstein. Wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitagabend in München mitteilte, wurde zudem bei einem Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Lungenkrankheit bestätigt. Er arbeitet wie die ersten fünf Infizierten in Deutschland beim Autozulieferer Webasto.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte die Ausbreitung des Virus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite". Die 190 Mitgliedsländer werden damit von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen untereinander koordinieren.