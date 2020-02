Noch ist unklar, wie weitreichend die Folgen für die Wirtschaft in Deutschland sein werden. Die deutsche Industrie rechnet aber schon jetzt mit Auswirkungen auf die Konjunktur. "Die Corona-Epidemie ist ein Stresstest für die Wirtschaft, den einige Lieferketten mit starkem China-Fokus derzeit nicht bestehen", sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Auswirkungen des Virus seien schon "deutlich zu registrieren".



Die Führung in China versucht, zu beruhigen: Die aktuellen Probleme, die ausländische Firmen in der Volksrepublik bei der Wiederaufnahme der Produktion haben, würden bald gelöst sein, hieß es. Man habe bislang auch nicht beobachtet, dass Zulieferketten im größeren Umfang aus der Volksrepublik ausgelagert worden seien, sagte ein Vertreter des Handelsministeriums. Vielmehr würden einige global agierende Firmen ihre Investitionen in China ausweiten, weil sie die langfristigen Aussichten auf dem chinesischen Markt als sehr gut einschätzten.



Die deutsche und europäische Handelskammer in China zeigen sich weniger optimistisch. Ihre Mitgliedsunternehmen berichteten von "schlimmen Auswirkungen", teilten die Handelsklammern mit. Die Hälfte der Firmen müsse ihre Geschäftsziele für das Jahr anpassen, wie eine Umfrage ergeben habe. Wegen der Krise erwarte fast jedes zweite Unternehmen einen zweistelligen prozentualen Einbruch der Einnahmen in der ersten Hälfte des Jahres, ein Viertel rechne sogar mit mehr als 20 Prozent Rückgang. Ein gutes Drittel hat demnach schon finanzielle Probleme. Die größten Herausforderungen seien unvorhersehbare Vorschriften, stark beschränkende Anforderungen für Quarantäne und weitgehende Voraussetzungen, um den Betrieb wieder anfahren zu können, hieß es.



Die Hälfte der Unternehmen kritisierte uneinheitliche Vorschriften in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen und Ebenen der Behörden, die sich häufig und auch kurzfristig änderten. "Der Flickenteppich widersprüchlicher Vorschriften, die der Kampf gegen Covid-19 entstehen ließ, hat Hunderte verschiedener Machtbereiche hervorgebracht, die es nahezu unmöglich machen, Waren oder Menschen in China zu bewegen", sagt der Präsident der EU-Kammer, Jörg Wuttke.