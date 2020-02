Immer mehr Firmen, die in China produzieren, bekommen die Auswirkungen des Virus zu spüren. Allein in Hubei und den Nachbarprovinzen leben rund 60 Millionen Menschen unter quarantäneähnlichen Bedingungen. Wer in Quarantäne ist, fällt am Fließband aus . Und natürlich wird durch die Abschottung der Menschen auch das Kundenaufkommen in den Geschäften geringer, was beispielsweise der Sportartikelhersteller Adidas zu spüren bekommt: Seit dem chinesischen Neujahr am 25. Januar liege die Geschäftstätigkeit in China etwa 85 Prozent unter dem Vorjahresniveau, teilte das Unternehmen mit.