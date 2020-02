Der starke Anstieg bei den Neuinfektionen liegt auch an neuen Diagnoseverfahren, die die chinesischen Ärzte inzwischen anwenden. Da DNA-Tests im Labor häufig die Infektion nicht feststellen können, werden nun nämlich auch die Fälle mitgerechnet, bei denen Ärzte typische Covid-19-Symptome festgestellt haben; wie etwa eine Lungenentzündung, Fieber oder Atemprobleme.



Die neue Zählweise wird allerdings nur in der Provinz Hubei, nicht im Rest des Landes angewandt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) begrüßt das neue Vorgehen. Es erlaube, Betroffene in Hubei schneller zu isolieren und zu behandeln und Kontaktpersonen früher unter Beobachtung zu stellen.