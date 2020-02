Diemit dem neuen Coronavirus hat in China 70.000 überstiegen. Mit 105 weiteren Fällen innerhalb eines Tages sind bis zu diesem Montag 1.770 Tote gemeldet, teilte die Gesundheitskommission in Peking mit. In der besonderssind allein rund 58.000 Infektionen und 1.696 Todesfälle bestätigt.Am Wochenende war eine Passagierin des, die in Malaysia an Land gegangen war, positiv getestet worden. Unter den Reisenden waren laut der Reederei Holland America Line 57 Deutsche. Bislang seien aber keine weiteren Fälle aufgetreten. Die Gäste, die bereits nach Hause gereist seien, würden von den örtlichen Gesundheitsbehörden kontaktiert. Mehrere asiatische Länder hatten dem Kreuzfahrtschiff das Anlegen untersagt. Erst Kambodscha stimmte dem schließlich zu.In Deutschland endete indes am Sonntag die Quarantäne für rund 120. In Bayern wurden Patienten als geheilt entlassen. Frankreich meldete den ersten Todesfall durch die neue Lungenkrankheit Covid-19 in Europa. Der chinesische Tourist, ein 80-Jähriger aus der Provinz Hubei, starb an der Krankheit in einerAußerhalb Festlandchinas sind fünf Patienten gestorben.Damit beginnen wir dieses Liveblog.