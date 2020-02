Zwei mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Passagiere von Bord des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess in Japan sind gestorben. Wie der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf Regierungskreise in Tokio berichtete, handelt es sich bei den Opfern um einen 87 Jahre alten Japaner und eine 84 Jahre alte Japanerin. Sie waren positiv getestet und vom Schiff ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie nun starben.

Nach zweiwöchiger Virus-Quarantäne waren die ersten 443 Passagiere der noch knapp 3.000 auf dem Kreuzfahrtschiff am Mittwoch an Land gegangen. Bis zum Vortag waren 621 Infektionen unter den Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes nachgewiesen worden. Alle Betroffenen kamen in Krankenhäuser. Die Ausschiffung werde mindestens bis Freitag dauern, hatte die Regierung erklärt.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in China derweil nach offiziellen Angaben auf den tiefsten Stand seit Wochen gefallen. Wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte, ging die Zahl neu bestätigter Infektionen auf 394 Fälle zurück, nachdem es am Vortag noch 1.749 gewesen waren. Die Zahl neuer Todesopfer wurde mit 114 angegeben. Auch in Hubei gingen die neuen Infektionen im Vergleich zum Vortag von 1.649 auf 349 zurück. Mehrere Städte meldeten auch negative Zahlen bei den neuen Infektionen.

Der starke Rückgang der Viruserkrankungen ist auf ein angepasstes Diagnoseverfahren zurückzuführen. Laut der Gesundheitskommission, sollen klinische Diagnosen nicht mehr als offiziell bestätige Fälle in die Statistik einfließen. Die besonders betroffene Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Millionenstadt Wuhan ausgebrochen war, hatte vergangene Woche damit begonnen, auch solche Diagnosen zu zählen, die auf einer Kombination von Faktoren wie etwa Lungenbildern und dem körperlichen Zustand beruhen. Nun sollen auch dort nur Labortests maßgeblich sein, die aber laut Experten in der Vergangenheit auch offensichtliche Erkrankungen nicht immer gleich erkannt haben.

Insgesamt haben in China nach den offiziellen Angaben bislang 74.576 Menschen die Covid-19 genannte Lungenkrankheit, die vom Coronavirus ausgelöst wird. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.

In Südkorea steigt die Zahl der Neuinfektionen

Trotz der rückläufigen Zahlen warnte ein führender chinesischer Wissenschaftler davor, dass das Coronavirus zu einer etablierten Krankheit wie die Influenza-Grippe werden könnte. "Das neue Coronavirus könnte zu einer Langzeitkrankheit werde, die genau wie die Grippe mit dem Menschen koexistiert", sagte Wang Chen, Präsident der China Academy of Medical Science, im chinesischen Staatsfernsehen.

Covid-19 - Passagiere verlassen das Quarantäneschiff Zwei Wochen waren die Passagiere unter Quarantäne, Hunderte Menschen steckten sich mit dem Coronavirus an. Bis Freitag sollen alle die Diamond Princess verlassen haben. © Foto: Reuters/ Athit Perawongmetha

Südkorea meldete hingegen ein deutlichen Anstieg der Coronavirus-Infizierten. Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention meldeten 31 neue Fälle. Dadurch erhöhte sich in dem ostasiatischen Land die Zahl der bisher bestätigten Infektionen mit dem Erreger der in China ausgebrochenen Lungenkrankheit Covid-19 auf 82.

Allein in dieser Woche kamen damit in Südkorea mehr als 50 Fälle dazu. Von den neuen Fällen steckten sich den Angaben zufolge vermutlich weitere 23 Menschen bei einer Patientin in der südöstlichen Stadt Daegu an. Es wird angenommen, dass bisher 40 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen mit der Frau in Kontakt gekommen sind, als sie in Daegu einen Gottesdienst einer christlichen Sekte besuchten. Es war zunächst unklar, wie sich die Frau infiziert hat.