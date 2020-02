Der Plan der Seuchenschützer, den Erreger am Ursprung des Ausbruchs in China soweit einzudämmen, dass eine Pandemie – eine weltweite Verbreitung – verhindert werden kann, ist gescheitert. Mittlerweile gibt es in vielen Ländern Ausbruchsherde des neuen Coronavirus Sars-CoV-2, die Erkrankten sind nicht mehr nur Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer, Kreuzfahrende oder Einzelne.

Mit den mehr als 200 Infizierten in Italien ist die Virusinfektion näher an Deutschland herangerückt. Experten sagen: Jetzt ist die Zeit, sich auch hier auf eine größere Krankheitswelle einzustellen. Grund zur Panik ist das alles nicht, betonen Medizinerinnen und Mediziner. Selbst wenn sehr viele Menschen sich in Deutschland anstecken sollten: Die meisten haben nur milde Symptome zu erwarten – gefährlich wird der Infekt, ähnlich wie eine echte Grippe, für ältere Menschen und alle mit Vorerkrankungen der Lunge oder einem schwachen Immunsystem.



Behörden und Kliniken bereiten sich dennoch für den Fall der Fälle vor. Was kann und soll der Einzelne jetzt schon tun?

Sollte man noch Post aus Asien annehmen? Was ist mit Lebensmitteln und Produkten aus China? Ist es notwendig, eine Atemschutzmaske zu kaufen? Den gebuchten Italienurlaub zu stornieren? Sicherheitshalber schon jetzt das Kind nicht mehr zur Kita zu schicken?

