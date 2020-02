Erstmals ist auch ein Patient in Hongkong an dem Virus gestorben. Die Krankenhausbehörde der chinesischen Sonderverwaltungsregionen bestätigte den Tod eines 39-Jährigen. Wie die South China Morning Post berichtet, hatte der Mann zuvor die besonders schwer vom Virus betroffene Stadt Wuhan besucht. Nach Informationen von Lokalmedien litt der Mann unter anderen Gesundheitsbeschwerden, die seine Behandlung wegen des Virus erschwerten.

Seit Ausbruch der neuen Lungenkrankheit ist dies erst der zweite bestätigte Todesfall außerhalb des chinesischen Festlands. Am Sonntag war der Tod eines Chinesen aus Wuhan in der philippinischen Hauptstadt Manila gemeldet worden.

Das Coronavirus mit dem Namen 2019-nCoV trat erstmals im Dezember auf einem Markt in der chinesischen Stadt Wuhan auf. Erkrankte leiden unter Husten, Fieber, Atembeschwerden, bis hin zu einer Lungenentzündung. Zuletzt war die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in China sprunghaft angestiegen. Jüngst meldete die chinesische Gesundheitsbehörde 20.438 bestätigte Erkrankungen – im Vergleich zum Vortag waren dies 3.225 neue Fälle. Die Zahl der Todesopfer stieg um 64 auf 425.

Die Behörden in China versuchen, die Krankheit mit drastischen Maßnahmen einzudämmen. So wurden in der Krisenregion in Zentralchina 45 Millionen Menschen in mehreren Städten abgeschottet. Überlandverbindungen mit Bussen wurden ausgesetzt, Flüge und Züge reduziert. Die Metropole Wenzhou – mehr als 800 Kilometer östlich von Wuhan – hat praktisch eine Ausgangssperre für die neun Millionen Einwohner verhängt. Jede Familie darf lediglich ein Mitglied auswählen, das alle zwei Tage zum Einkaufen rausgehen kann.

In Hongkong verzeichneten die Behörden insgesamt 15 Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus. Die dortige Regierungschefin Carrie Lam schloss fast alle Landübergänge nach Festlandchina. Nur zwei Übergänge sollen offen bleiben. Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau schließt zwei Wochen lang ihre Casinos – und damit ein beliebtes Ziel von Reisenden aus Festlandchina.

Am Montag hatte die chinesische Führung angesichts der rasant steigenden Ansteckungszahlen in einem ungewöhnlichen Schritt erstmals Fehler im Umgang mit der Epidemie eingeräumt. Der Ständige Ausschuss des Politbüros der regierenden Kommunistischen Partei sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, die Reaktion auf die Epidemie habe "Fehler und Schwierigkeiten" beim nationalen Notfallmanagement offengelegt.