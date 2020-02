Kurz vor der Rückkehr von mehr als 100 deutschen Staatsangehörigen aus China hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) davor gewarnt, in Panik zu verfallen. "Es kehren gesunde Menschen zu uns nach Deutschland zurück", sagte er. Alle Passagiere seien symptomfrei.



"Ich möchte dazu auffordern, dass wir alle mit der nötigen Gelassenheit damit umgehen", sagte Spahn. Das Coronavirus löse offenbar "viel Unsicherheit" aus. Derzeit gibt es in Deutschland sieben bestätigte Infektionsfälle.



Spahn kritisierte die Hysterie, die derzeit in vielen sozialen Medien herrsche. "Was mir im Moment am meisten Sorge macht, sind Verschwörungstheorien aller Art, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden", sagte er. Kfz-Werkstätten in Bayern hätten sich geweigert, die Autos von Angestellten einer Firma zu reparieren, unter deren Beschäftigten mehrere Infektionsfälle aufgetreten waren.

Wer in den vergangenen Wochen keinen Kontakt zu China-Reisenden hatte, "muss sich jetzt keine Sorgen machen", sagte Spahn. In Zweifelsfällen sollte ein Infektionsverdacht schnell beim Arzt abgeklärt werden. Seit Freitag sei klar, dass die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen.

Russland verweigerte Zwischenlandung in Moskau

Ein Airbus der Luftwaffe hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag die chinesische Stadt Wuhan verlassen, um 128 Passagiere nach Frankfurt auszufliegen. Darunter sind 102 deutsche Bürgerinnen und Bürger. Keiner von ihnen zeige Symptome, versicherte Spahn. Nach der Landung sollen die Rückkehrenden untersucht und dann sicherheitshalber zu einer 14-tägigen Quarantäne in eine Kaserne gebracht werden.

Ursprünglich sollte das Flugzeug bereits am Nachmittag landen. Allerdings durfte die Maschine nicht wie geplant in Moskau zwischenlanden. Das Flugzeug wurde deshalb nach Helsinki umgeleitet und wird verspätet in Deutschland eintreffen.

Warum Russland den Zwischenstopp verweigerte, ist bislang unklar. "Was jetzt neben der offiziellen Erklärung von mangelnden Kapazitäten am Flughafen in Moskau die Gründe sind, das werden wir sicherlich in der nächsten Woche gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt besprechen", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).