Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich in Italien weiter aus – auch bis in den Süden des Landes. Nach Angaben von Regionalpräsident Nello Musumeci gibt es nun auch auf der Insel Sizilien einen ersten Fall. Bei der Patientin handelt es sich um eine Frau aus Bergamo in der nördlichen, besonders betroffenen Region Lombardei, die in der sizilianischen Pronzhauptstadt Palermo positiv getestet wurde. Das Ergebnis sei nun nach Rom geschickt worden für eine weitere Bestätigung. Die Frau sei als Touristin mit einer Gruppe unterwegs gewesen.

Ähnliches berichtet der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. Er sprach von einem ersten wahrscheinlichen Fall in seiner Region. Demnach war bei einem Mann aus Terlan, der zuvor in der Lombardei gewesen war, der zweite Test positiv. Ein dritter Test soll den Fall nun endgültig bestätigen.

Treffen der Gesundheitsminister in Rom

Neben den besonders betroffenen Regionen Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Piemont und Latium melden italienische Medien auch einen ersten Fall in der Toskana. Damit ist Italien binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Coronavirus in Europa geworden. Bislang wiesen die Behörden 230 Infektionen mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 nach, sieben Infizierte sind bislang gestorben. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Dort kontrollieren Sicherheitskräfte, wer rein und raus darf.

Am Nachmittag gibt es dazu ein Treffen des italienischen Gesundheitsminsiters mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich, Slowenien, der Schweiz, Kroatien und Frankreich. Acuh EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides reist nach Rom, um ihre Informationen über die Epidemie auszutauschen und eventuelle Maßnahmen zu beraten.

Hotel mit Hunderten Gästen auf Teneriffa betroffen

Unterstützung erhalten die italienischen Behörden von einem Expertenteam des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese wies darauf hin, dass laut aktuellen Daten bei vier von fünf Infizierten nur leichte oder gar keine Symptome auftreten. Und das ECDC schätzte die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus für Europäer derzeit als "niedrig bis moderat" ein. Als "moderat bis hoch" schätzt das Zentrum das Risiko ein, dass sich Fälle wie derzeit in Italien auch anderswo häufen.

So dürfen wegen eines Verdachtsfalls auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa hunderte Gäste vorerst ihr Hotel nicht verlassen. Das Hotel sei unter "sanitäre Kontrolle", nicht aber unter Quarantäne gestellt worden, sagte eine Sprecherin der örtlichen Gesundheitsbehörde. Rund 1.000 Touristen sind laut spanischem Fernsehen von der Maßnahme betroffen. Bei dem Verdachtsfall handele es sich um einen italienischen Hotelgast, der am Montag positiv auf das Virus getestet worden war. Derzeit werde auf das Ergebnis eines zweiten Virus-Tests des Italieners gewartet, sagte die Behördensprecherin. Dieses werde voraussichtlich "am Nachmittag oder Abend" vorliegen.

Weitere Fälle in China und Südkorea

In Südkorea vermeldeten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention innerhalb weniger Stunden 60 neue Fälle, in Peking teilte die Gesundheitskommission mit, es seien weitere 71 Menschen an den Folgen der Infektion gestorben. Damit stieg die Gesamtzahl der gestorbenen Patientinnen und Patienten in China auf 2.663, die Zahl der nachgewiesenen Infektionen um 508 auf 77.658.



Die chinesischen Behörden betonen in ihren neuen Meldungen immer wieder, dass sich die Fälle allein auf die zentralchinesische Provinz Hubei konzentiert – und rufen damit zugleich dazu auf, dass die Menschen an anderen Orten im Land zur Normalität zurückkehren und die Produktion wieder aufnehmen. Experten gehen allerdings weiter von einer hohen Dunkelziffer in dem Land aus.