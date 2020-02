In Südkorea hat die Regierung die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen. Präsident Moon Jae sagte, die Behörden sollten nicht zögern, beispiellose Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Offiziellen Angaben zufolge stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen im Verlauf des Sonntags um 169 auf 602, die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Erreger erhöhte sich von vier auf fünf.

Im Iran sind bislang acht Menschen infolge des Coronavirus gestorben. Das teilt das Gesundheitsministerium in Teheran mit. Die Zahl der Infizierten sei auf 43 gestiegen.

In Israel werden von Sonntag an fast 200 Schulkinder, ihre Lehrer und einen Aufseher unter Quarantäne gestellt. Sie könnten mit südkoreanischen Touristen in Kontakt gekommen sein, bei denen nach ihrer Rückkehr das Virus festgestellt wurde. Israel hatte erst am Freitag selbst einen ersten Infektionsfall gemeldet. Dabei handelte es sich um eine Passagierin des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess.



Frankreich bereitet sich auf eine mögliche weitere Ausbreitung des Virus vor. Die Lage in Auchbereitet sich auf eine mögliche weitere Ausbreitung des Virus vor. Die Lage in Italien werde "aufmerksam verfolgt", sagte Gesundheitsminister Olivier Véran im Gespräch mit Le Parisien . Die französische Regierung bereite sich auf eine Epidemie vor.

In China sind offiziellen Daten zufolge bislang 2.442 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Fast 77.000 sind erkrankt.