Was jetzt eingetreten ist, hatten Seuchenschützer befürchtet: dass das neue Coronavirus sich außerhalb Chinas lokal an vielen Orten der Welt über Einzelfälle hinaus ausbreitet. "Es sieht für mich so aus, als ob dieses Virus wirklich aus China entwichen ist und sich nun recht weit verbreitet", sagt der britische Epidemiologe Christopher Dye. Wirklich überrascht sind Experten von dieser neuen Phase des Ausbruchs nicht, die sich jetzt zeigt: in Asien, dem Nahen Osten und mit Italien auch in Europa.

In Italien haben sich schon mehr als 200 Menschen mit dem neuen Coronavirus Sars-Cov-2 infiziert, fünf sind gestorben. Die Reaktion der Behörden ist drastisch: Im Norden des Landes werden Schulen geschlossen, der Karneval in Venedig wurde abgesagt, ganze Gemeinden unter Quarantäne gesetzt. "Diese außergewöhnlichen Maßnahmen in Norditalien sind entscheidend, um den Ausbruch einzudämmen", sagte die Chefin der Europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC Andrea Ammon am Sonntag. "Sie müssen in den kommenden Tagen möglicherweise auch in anderen Gemeinden ergriffen werden." Das Ziel: verhindern, dass sich das Virus allzu schnell weiter ausbreitet – nach Europa und in die Welt.

Wenn das geschieht, wenn sich ein neuer Erreger weltweit verbreitet, nennen Experten das eine Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das Wort bislang bei ihrer Kommunikation über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 tunlichst vermieden. Doch inzwischen nutzen viele Experten das "P-Wort", wenn sie über den Erreger und die durch ihn ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 sprechen.

Seit China Ende Dezember eine Häufung ungewöhnlicher Lungenentzündungen meldete, hat sich das mit dem Sars-Erreger verwandte Virus aus der Familie der Coronaviren rasant verbreitet. Etwa 80.000 bestätigte Fälle gibt es inzwischen, die überwiegende Zahl davon in China. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen von einer hohen Dunkelziffer aus – da bei vielen Infizierten nur leichte Erkältungssymptome auftreten.

Die Strategie der WHO, um den Ausbruch zu stoppen, war glasklar – und Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärt sie immer und immer wieder: das Virus mit aller Macht an seiner Quelle in China bekämpfen und gleichzeitig verhindern, dass es anderswo Fuß fasst. Die Welt habe eine Chance, es aufzuhalten, wird er nicht müde zu betonen. Zuletzt sagte er das per Videolink den in Addis Abeba versammelten Gesundheitsministern Afrikas. Noch gebe es die Chance, den Ausbruch einzudämmen, auch wenn das Fenster dafür sich langsam schließe.

Die Strategie war richtig und wichtig. "Wenn dieses Virus sich verhalten würde wie Sars, dann hätte sie vermutlich funktioniert", sagt der Epidemiologe Alessandro Vespignani von der Northeastern University in Boston. Aber Sars-CoV-2 verhält sich anders. Das wissen wir inzwischen. Die Welt hat durch die strengen Quarantänemaßnahmen in China und die Reisebeschränkungen wertvolle Zeit gewonnen. Doch die vergangene Woche hat gezeigt, dass es sich vermutlich nicht verhindern lässt, dass der Erreger sich weltweit ausbreitet.

Da ist zum einen das Virus selbst: Es ist ansteckender als die Grippe und verursacht bei vielen Menschen nur milde Symptome, die nicht leicht zu erkennen sind. Die Art, wie es sich in Krankenhäusern, Kirchen und auf Kreuzfahrtschiffen ausgebreitet hat, ist ein weiteres Warnzeichen. Dort hat sich das Virus nicht nur schnell ausgebreitet, sondern auch weit.

Und dann sind da die neuen Fälle außerhalb Chinas.

In Japan und Südkorea haben sich inzwischen Hunderte Menschen angesteckt. Und nicht für alle Fälle ist klar, wie sie sich angesteckt haben. Das deutet darauf hin, dass das Virus sich auch dort im Stillen ausbreiten konnte. Selbst Singapur, das weithin als Goldstandard gilt, wenn es darum geht, Krankheitsfälle aufzuspüren, Kontaktpersonen zu finden und so eine Infektion einzudämmen, hat mit neun Fällen zu tun, bei denen nicht klar ist, wo sie sich angesteckt haben.

Im Iran, wo es bis Mittwoch offiziell keinen einzigen Covid-19-Fall gab, sind inzwischen mehr als 60 Infektionen registriert worden, zwölf Tote sind offiziell bestätigt. Medienberichten zufolge könnten allerdings in der Stadt Ghom im Februar bereits 50 Menschen an Covid-19 gestorben sein. So oder so dürften die bekannten Fälle nur die Spitze des Eisbergs sein, schließlich gehen Forscherinnen und Forscher derzeit davon aus, dass nur etwa eine von 100 Infektionen zum Tod führt. Auch die Tatsache, dass der Erreger bereits bei Iran-Reisenden in anderen Ländern nachgewiesen wurde, lässt vermuten, dass es noch viel mehr Fälle gibt. Wie groß der Eisberg wirklich ist, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.