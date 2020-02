Die italienische Regierung will die Ausbreitung des Coronavirus im Norden des Landes stoppen und die am stärksten betroffenen Städte abriegeln. Ministerpräsident Giuseppe Conte kündigte die Notfallmaßnahme nach Krisengesprächen mit der Zivilschutzbehörde des Landes an. "Das Ziel ist es, die Gesundheit der italienischen Bevölkerung zu schützen", sagte er.

In Italien sind insgesamt 76 Menschen an Covid-19 erkrankt, mehr als in jedem anderen europäischen Land. Die infizierten Personen verteilen sich auf die nördlichen Regionen Venetien, Piemont und die Lombardei. In diesen Regionen sollen die am stärksten betroffenen Städte abgeriegelt werden, mehrere Zehntausend Menschen sind von der Maßnahme betroffen. In den Gebieten werde den Bewohnern bis auf besondere Ausnahmeregelungen weder Ein-, noch Ausreise gestattet, sagte Conte.



In zehn Gemeinden in der Lombardei wurden bereits Schulen und ein Großteil der Geschäfte vorübergehend geschlossen, rund 50.000 Einwohner sind dazu aufgerufen worden, zuhause zu bleiben. Großveranstaltungen wie Gottesdienste, Karnevalsfeste und Sportevents wurden verboten. Auch in Venetien werden Maßnahmen vorbereitet, die eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern sollen. Unter anderem hat die Regierung zwei Fußballspiele der ersten Liga absagen lassen.



Frankreich bereitet sich auf Epidemie vor

Schon am Morgen ist in Rom ein Armeeflugzeug mit 19 Italienern an Bord gelandet, die an Bord des Kreuzfahrtschiffs Diamond Princess in Japan für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden waren. Sie werden nun vorerst in einem Militärkomplex in Rom untergebracht. Unter den Passagieren des Schiffs hatte es hunderte Infizierte gegeben, zwei Menschen starben. Auch in Italien sind bisher zwei Personen gestorben, darunter ein 78-jähriger Mann aus Venetien und eine Frau aus der Lombardei.



Unterdessen bereitet sich Frankreich auf eine mögliche weitere Ausbreitung von Sars-CoV-2 vor. Die Lage in Italien werde "aufmerksam verfolgt", sagte Gesundheitsminister Olivier Véran im Gespräch mit Le Parisien. Die französische Regierung bereite sich auf eine Epidemie vor.

Die Zahl der bisher in offiziellen Statistiken erfassten Infektionsfälle liegt bei knapp 78.000. Außerhalb Chinas sind rund 2.000 Menschen erkrankt, die meisten von ihnen in Südkorea, wo die Zahl zuletzt von 204 auf 433 Fälle angestiegen ist. Von den mehr als 76.000 Fällen in China endeten über 2.300 tödlich, außerhalb Chinas sind bislang insgesamt 16 Menschen am Virus gestorben. Experten gehen allerdings von einer wesentlich höheren Dunkelziffer aus.