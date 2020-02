Lungenkrankheit - 41 weitere Coronavirusfälle auf Kreuzfahrtschiff bei Japan Auf dem Kreuzfahrtschiff im Hafen von Yokohama steigt die Zahl der Coronavirusinfizierten auf 61 Personen. Das Schiff steht seit Montag unter Quarantäne. © Foto: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Auf einem unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff vor Japan haben sich 41 weitere Passagiere mit dem Coronavirus angesteckt. Damit sei die Zahl der infizierten Passagiere auf 61 gestiegen, teilten die japanischen Behörden mit. Zuvor waren bereits 20 Erkrankte von Bord der Diamond Princess geholt worden.



Unter den insgesamt rund 3.700 Passagieren und Crewmitgliedern des Kreuzfahrtschiffes befinden sich nach Angaben der deutschen Botschaft in Tokio auch zehn Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die Deutschen an Bord hätten sich aber nach Aussage der Botschaft nicht infiziert und es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut, teilte die Botschaft mit.



Japans Behörden haben das Schiff bis zum 19. Februar unter Quarantäne gestellt, um zu verhindern, dass sich das Virus auf dem Festland weiter ausbreitet. Zudem kündigte Ministerpräsident Shinzo Abe an, Japan werde ausländischen Passagieren eines anderen Kreuzfahrtschiffes mit Ziel Japan die Einreise verweigern. Grund sei ein Verdachtsfall an Bord der Westerdam, die von Hongkong nach Okinawa unterwegs war. Die neue Regelung trete am Freitag in Kraft. Auf einem anderen, vor Hongkong ankernden Kreuzfahrtsschiffes namens World Dream wurden ebenfalls tausende Passagiere und Besatzungsmitglieder isoliert.



Whistleblower-Arzt an Coronainfektion gestorben

Die meisten Fälle von Coronavirus gibt es in China. Dort stieg die Zahl der Toten bis Freitag auf 636, weltweit haben sich mittlerweile mehr als 31.000 Menschen mit der Atemwegskrankheit angesteckt.

Politisch heikel für Chinas Regierung ist der am Donnerstag bekannt gewordene Tod des Arztes Li Wenliang. Li hatte frühzeitig vor dem Ausbruch des neuartigen Virus gewarnt. Der Tod des 34-jährigen Augenarztes, der am Donnerstagabend selbst an der Lungenkrankheit gestorben war, hat große Anteilnahme im ganzen Land ausgelöst. Die chinesische Führung hat jetzt eine offizielle Untersuchung des Falls gestartet. Mit Zustimmung des Zentralkomitees der Partei schickte die staatliche Aufsichtskommission ein Ermittlungsteam nach Wuhan, wie die Behörde am Freitag mitteilte.



Sein Tod symbolisiert für viele Chinesen die Folgen der Untätigkeit oder langsamen Reaktion der Behörden auf den Ausbruch. Bei den Ermittlungen gehe es um Fragen des Volkes zu diesem Geschehen, hieß es. Li Wenliang hatte am 30. Dezember in einer Online-Diskussionsgruppe von Medizinern und Studenten unter Hinweis auf eine wachsende Zahl von mysteriösen Virusfällen in Wuhan vor einer Wiederkehr des Sars-Virus gewarnt, das vor 17 Jahren zu der Pandemie mit 8000 Infizierten und 774 Toten geführt hatte.

Acht Teilnehmer an der Chatgruppe waren danach von der Polizei wegen der Verbreitung von "Gerüchten" vorgeladen und verwarnt worden. Auch mussten sie unterschreiben, dass sie nichts mehr über den Ausbruch enthüllen. Einige Tage später infizierte sich der Arzt selbst bei einer Patientin.

Die Zahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus in China scheint sich leicht stabilisiert zu haben – ist aber weiter sehr hoch. Von Donnerstag auf Freitag meldeten die Behörden mehr als 3.140 neue Fälle, womit die Gesamtzahl aller bestätigten Erkrankten in China auf 31.161 steigt. Es war der zweite Tag in Folge, an dem die gemeldeten Ansteckungen die des Vortages nicht übertrafen. Innerhalb eines Tages starben aber abermals 73 Patienten an der neuartigen Lungenkrankheit – so viele wie am Vortag. Damit hat es in China bisher 636 Coronavirus-Tote gegeben.