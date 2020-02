An Bord des unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes im japanischen Yokohama ist bei weiteren 39 Menschen eine Infizierung mit dem neuen Coronavirus festgestellt worden. Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums zufolge zeigen vier Personen ernste Symptome. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten an Bord auf 174. Die übrigen der rund 3600 Passagiere und Crew-Mitglieder der "Diamond Princess" sollen mindestens noch bis zum 19. Februar an Bord bleiben. An Bord des Kreuzfahrtschiffes sind auch zehn deutsche Staatsangehörige.



Das Schiff war am 3. Februar am Hafen von Yokohama bei Tokio angekommen. Mediziner begannen mit der Untersuchung der 3700 Passagiere und Besatzungsmitglieder, nachdem ein vorheriger Passagier positiv auf das Virus getestet worden war. Es handelte sich um einen 80-jährigen Mann, der das Schiff schon vor dem Ende der Reise verlassen hatte.

Die Zahl der Todesopfer in China ist unterdessen auf mehr als 1100 gestiegen. Wie die chinesische Regierung am Mittwoch mitteilte, starben weitere 97 Menschen in Festlandchina an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesfälle in Festlandchina nahm damit auf 1113 zu. Zudem wurden rund 2000 weitere Infektionsfälle bestätigt. Die offizielle Gesamtzahl der dortigen Krankheitsfälle durch das Coronavirus wuchs damit auf mehr als 44.600 an.

Außerhalb von China gibt es mehr als 400 weitere Infektionsfälle in rund 25 Ländern. In Bayern wurden inzwischen zwei weitere Ansteckungen nachgewiesen. Die Zahl der in Deutschland bestätigten Infektionsfälle stieg damit auf 16.

In den USA durften die ersten Personen die Quarantänestation in Kalifornien verlassen. Die 195 US-Bürger waren am 29. Januar aus Wuhan ausgeflogen worden. Bei keinem der Rückkehrer wurde das Coronavirus festgestellt. "Sie brauchen keine zusätzlichen Tests, sie müssen nicht gemieden werden, sie haben kein neuartiges Coronavirus", sagte der Amtsarzt der Region, Cameron Kaiser.

Südkorea fliegt weitere Staatsbürger aus

Südkorea holte zum dritten Mal seit Ende Januar zahlreiche Landsleute aus der am stärksten betroffenen Stadt Wuhan heimgeholt. Ein Charter-Flugzeug mit über 140 Südkoreanern und chinesischen Familienangehörigen aus Wuhan an Bord traf am Mittwochmorgen in Seoul ein, wie südkoreanische TV-Sender berichteten. Unter den Passagieren befanden sich demnach etwa 60 Chinesen. Fünf Passagiere wurden den Berichten zufolge in ein Krankenhaus gebraucht, weil sie Symptome der neuen Virusinfektion aufwiesen. Der Rest der Gruppe sollte in einer militärischen Einrichtung in Incheon unter Quarantäne gestellt werden.



Die südkoreanische Asiana Airlines hofft auf unbezahlten Urlaub ihrer Flugbegleiter. Die China-Routen des Star-Alliance-Mitglieds seien infolge des Virusausbruchs reduziert oder eingestellt worden, daher nehme die Airline Anträge auf freiwilligen Urlaub zwischen dem 15. Und 29. Februar entgegen, erklärte das Unternehmen. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, dass 80 Prozent oder mehr der Flüge zwischen China und Südkorea aus Sorge vor der Ausbreitung des Virus ausgesetzt oder reduziert sind.

Die neue Lungenerkrankung bekam inzwischen auch einen eigenen Namen. Sie werde nun Covid-19 genannt, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Covid steht für "COrona VIrus Disease". Zugleich erhielt auch das zunächst vorläufig 2019-nCoV genannte neue Coronavirus eine eigene Bezeichnung: Sars-CoV-2. Dessen Namensgeber, ein Team des Internationalen Komitees zur Taxonomie von Viren bezieht sich mit dem Namen Sars-CoV-2 auf die sehr enge Verwandtschaft zum Sars-Virus (Sars-CoV), an dem 2002/2003 Hunderte Menschen gestorben waren. Die Viren sind Experten zufolge Varianten ein und derselben Virusart.