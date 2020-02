Jeder, der jetzt mit einer schweren Lungenkrankheit ins Krankenhaus kommt, sollte auf das neue Coronavirus getestet werden, fordert der Virologe und Fachmann für Seuchenbekämpfung Alexander Kekulé. Das müssten die Bundesländer anordnen. Wie er das Risiko für Deutschland einschätzt und wie der Einzelne sich schützen kann, erklärt er in diesem Gastbeitrag.

China meldet mittlerweile knapp 78.000 Infizierte und mehr als 2.500 Todesfälle durch das neue Coronavirus. In Norditalien wurden ganze Dörfer abgeriegelt, der Karneval von Venedig ist abgesagt. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC sieht, obwohl es in den USA bislang nur 14 registrierte Fälle gibt, in der Coronavirus-Epidemie eine "gewaltige Gefahr für die öffentliche Gesundheit".

Alexander Kekulé ist Professor für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie Direktor des Instituts für Biologische Sicherheitsforschung in Halle. Für ZEIT Doctor schreibt er regelmäßig über Gesundheit. © Wolfgang Kluge/​dpa

Dagegen beruhigt das Robert Koch-Institut (RKI), das in Deutschland für die Risikobewertung von Infektionskrankheiten zuständig ist: "Die Gefahr für die deutsche Bevölkerung ist gering." Tatsächlich gibt es einiges, was jetzt getan werden muss.

Corona ist gefährlicher als die saisonale Grippe

Das neue Coronavirus mit der offiziellen Bezeichnung Sars-CoV-2 ist gefährlicher als die saisonale Grippe, die von Influenzaviren verursacht wird. Und zwar deshalb, weil die Infektion häufiger schwer oder tödlich verläuft. Das Risiko, an einer Infektion zu sterben, ist allerdings deutlich niedriger als die zwei Prozent, die sich bei der einfachen Division der Todesfälle durch die Infizierten ergeben. Das liegt daran, dass Tote relativ zuverlässig feststellbar sind, während es bei den Infizierten eine viel größere Dunkelziffer gibt.

Gerade in China, wo drastische Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen verhängt wurden, dürften sich viele Infizierte von den Behörden fernhalten, solange es ihr Gesundheitszustand erlaubt – und somit nie statistisch erfasst werden. Zudem verlaufen, wenn sich Sars-CoV-2 halbwegs wie alle anderen bekannten Coronaviren verhält, die meisten Fälle harmlos mit milden Erkältungszeichen oder ganz ohne Symptome. Diese Infizierten haben also keinen Anlass, einen Arzt oder eine Behörde zu informieren. Der Nenner, die tatsächliche Zahl der Infizierten, ist also der große Unbekannte in dieser Rechnung.

Dies ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Wenn man – als grobe Schätzung – annimmt, dass nur jede dritte oder vierte Infektion als "bestätigter Fall" gemeldet wird, müssten sich in China bisher etwa 250.000 bis 500.000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert haben. Das Problem ist also größer, als die bestätigten Fälle vermuten lassen. Andererseits sinkt damit das statistische Risiko, an einer Infektion zu sterben, in den Bereich von 0,5 Prozent. Eine aktuelle Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO errechnete diese Case Fatality Rate, bezogen auf ganz China, mit 0,7 Prozent. Damit wäre das neue Coronavirus zwar nicht vergleichbar mit dem Sars-Virus von 2003, bei dem die Letalität knapp zehn Prozent betrug. Aber es wäre immer noch fünfmal gefährlicher als die normale Grippe durch Influenzaviren.

Außer der im Vergleich zur Grippe wahrscheinlich höheren Sterblichkeit gibt es drei weitere Gründe, warum wir das neue Virus auch in Deutschland sehr ernst nehmen müssen.



Wir kennen die Risikogruppen nicht genau

Wir kennen, erstens, im Gegensatz zur Influenza die Risikogruppen nicht genau und wissen deshalb auch nicht, wer sich besonders schützen muss. Die ursprüngliche Behauptung chinesischer Behörden, an der neuen Krankheit Covid-19 (von "coronavirus disease 2019") würden nur Alte und Menschen mit schweren Vorerkrankungen sterben, ist inzwischen widerlegt.

Wie alle Viren, die erst kürzlich von einer Tierart auf den Menschen übergesprungen sind, hat sich Sars-CoV-2 noch nicht an seinen neuen Wirt angepasst. Deshalb variieren Symptome und Schwere der Erkrankungen von Fall zu Fall erheblich. Es gibt inzwischen zahlreiche Berichte von vorher gesunden Menschen im mittleren Lebensalter, die an dem neuen Coronavirus gestorben sind.

Keine Medikamente – und keine Herdenimmunität

Zweitens gibt es gegen Influenza gezielt wirkende Medikamente, gegen Coronaviren dagegen noch nicht. Drittens sind in Europa viele Menschen gegen Influenza mehr oder weniger gut geschützt, weil sie geimpft wurden oder die Grippe schon einmal oder mehrfach durchgemacht haben. Bei einem vollkommen neuen Virus fehlt diese Herdenimmunität, die Bevölkerung ist – wie es Epidemiologen nennen – "immunologisch naiv".