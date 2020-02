Nein, die meisten Masken, die Menschen etwa in betroffenen Regionen tragen, bieten so gut wie keinerlei Schutz. Diese einfachen OP-Masken aus Papier sind bereits nach wenigen Minuten Tragen durchnässt und feucht. Ein Virus halten sie nicht ab. Zudem strömt Atemluft am Vlies vorbei, auch wenn Nase und Mund bedeckt sind. Zudem gelangen Tröpfchen mit potenziellen Erregern beim Anhusten oder Niesen oft über die Augen in den Körper.



OP-Masken schützen weniger den Träger, sondern vor allem seine Umgebung. Wer beispielsweise ansteckend ist, verringert so die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung. Speziell geprüfte Atemmasken gibt es in drei Sicherheitskategorien – FFP1, FFP2 und FFP3. Solche Respiratoren bieten zwar einen gewissen Schutz vor Viren, allerdings ist ihr Einsatz für den Träger so unangenehm, dass sie für den Alltag wenig praktikabel sind.